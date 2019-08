Galerii ja video: kauniks naiseks sirgunud Sylvester Stallone'i tütar tunnistab, et isa teeb kohtamise raskeks

73-aastasel Sylvester Stallone'il on kolm tütart, 21-aastane Sistine on märulitähe keskmine laps. Lisaks modellikarjäärile, astub Sistine uhkelt oma isa jälgedes, tehes oma esimese filmirolli põnevusfilmis.

Värske rolli ja oma esimese filmi promomiseks külastas noor näitlejanna jutusaadet Good Morning America. Saatejuht küsis Sistine'ilt mõnda piinliku lugu kuulsa isa kohta, mille peale kostis neiu, et kohtingule minek on päris raske.

«Kui keegi mulle järgi tuleb, et kohtingule minna, siis järsku on mingi vari rõdu peal,» naljatas Sistine. Neiu lisas, et seepeale palub ta kaaslasel lihtsalt minema kihutada.