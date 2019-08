Facebook eemaldas salapärase Ala 51 ründamisüleskutse, kuid entusiastide sõnul rünnak siiski toimub

Selle sündmusega on nüüdseks liitunud üle 2 miljoni inimese ning seda mainisid oma humoristlikes jutusaadetes ka Jimmy Kimmel ja Stephen Colbert, teatab foxnews.com.

Ala 51 ründamisüleskutse fännid märkasid, et Facebook eemaldas 3. augustil selle teate.

Nevadas müüdav suveniirmüts, mis viitab Alale 51 FOTO: David Becker / AFP/Scanpix

Ründamisüleskutse taga olev Matthew Roberts jagas sotsiaalmeedias kuvatõmmist oma Facebooki leheküljelt. Sellel on näha Facebooki selgitust, et nad eemaldasid Ala 51 ründamiskutse, kuna tegemist oli ühiskonda kahjustava sündmusega.

Facebook ei ole rohkem eemaldamist selgitanud.

Huumorilehekülje Lad Bible teatel oli fännidele oli üllatus, et Facebook üleskutse eemaldas ning selline käitumine neile ei meeldi.

Osalemistest teatanute sõnul ei lase nad end kutse maha võtmisest häirida.

«Me ei vaja üleskutset, et midagi korda saata. Teame, et selline sündmus toimub ja me osaleme selles. Läheme sinna nii või teisiti,» teatasid aktivistid.

Robertsi teatel tegi ta veel ühe üleskutse ja sellega on liitunud 15 000 inimest. Tegemist on ufoteemalise festivaliga, mis toimub Ala 51 ründamisega samal päeval.

Nevadas Ala 51 lähedal asuva tunukatekeskuse ja muuseumi reklaam FOTO: EPA/Scanpix

«Facebook käitus valesti, et eemaldas ründamisülekutse. Postitasin teate uue sündmuse kohta, millega üritasin inimeste tähelepanu rünnakult eemale juhtida, kuid Facebook nurjas selle, suurendades hoopis ründamise vastu huvi,» teatas Roberts.

Mees sõnas mõni aeg varem, et ta postitas salapärase Ala 51 rünnakukutse «Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us» (Ründame Ala 51, nad ei suuda meid kõiki peatada). naljana, kuid suur osa selle üleskutsega liitunutest suhtuvad sellesse tõsiselt.

Ta soovitab ründajatel kasutada Jaapani Naruto jooksu, milles käed on seljataga nagu tiivad ja pea ettepoole suunatud. See jooks on saanud nime Jaapanis populaarse anime ja manga «Naruto» peategelase Naruto Uzumaki järgi.

USA sõjavägi reageeris juulis Ala 51 ründamisteatele, et nad hoiavad alale sissetungi ära ja neil on õigus sisenejaid tulistada.

Ala 51 asub USAs Nevada osariigis Lincolni maakonnas ja selle suurus on 155 ruutkilomeetrit.

USA rajas Groom Lake’i kuivanud soolajärve alale 1950. aastatel lennuväebaasi, kus hakati tegema lennukatseid.

Hoiatussilt, mis teatab, et tegemist on sõjaväealaga. Sildil on, et sisenemisel ja tabamise ootab inimest ees üks aasta vangistust ja 5000 dollari suurune trahv FOTO: David Becker / AFP/Scanpix

Praegu asub alal mitu õhujõudude baasi, kaasa arvatud Nellise baas, kus väidetavalt uuritakse ja katsetatakse uut ja teistelt riikidelt ärandatud sõjatehnikat. Lähikonnas asub ka Nevada tuumapolügon.

Kinnitamata andmetel on kõik USA presidendid alates 1947. aastast allkirjastanud dokumendi, millega kinnitatakse, et sellel alal ei kehti ükski USA seadus ning USA riigiasutustel ja ametiisikutel, kaasa arvatud presidendil ei ole õigust seda objekti kontrollida. 1947. aastal leidis New Mexicos Roswellis aset intsident, milles väidetavalt kukkus alla tulnukate kosmoselaev, mis viidi uurimiseks Nevadas asuvasse õhujõudude baasi.

USA valitsus ei ole Ala 51 olemasolu kinnitanud.

Sildid, mis keelavad Alale 51 sisenemise ja fotode tegemise FOTO: David Becker / AFP/Scanpix

Ala 51 lähedal asuvates asulates on mitmeid ufode ja tulnukatega seotud hotelle ja restorane, kuid ka muuseum ning külastuskeskus.