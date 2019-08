Pildid: mees ei saa oma vulgaarse perekonnanime tõttu passi ega reisida

33-aastase Kenny Kennardi teatel lasi ta vahetada oma perekonnanime paar aastat tagasi, võttes uueks nimeks Fu-Kennard, teatab news.com.au.

Fu-Kennard on ta juhiloal ja ID-kaardil, kuid talle teatati, et selle nimega passi talle ei väljastata.

33-aastane Kenny Kennard võttis uueks perekonnanimeks Fu-Kennard, kuid selle tõttu ei saa ta Briti passi FOTO: Kenny Fu-Kennard /SWNS.COM /Scanpix

Ta esitas Briti siseministeeriumile kaebuse, et kodakondsusamet ei anna talle passi, kus oleks ta uus perekonnanimi. Siseministeerium leidis, et kodakondsusamet tegi õigesti, sest nimi Fu-Kennard ei kõlba, sest see on ebaviisakas ja võib teistes riikides probleemseks osutuda.

«Kui taotlesin juhiluba, siis sain selle kerge vaevaga ja mitte keegi ei ölenud, et nimi Fu-Kennard on solvav või vulgaarne. Passi puhul aga see ei kehti, sest seda nime peetakse vukgaarseks. Kaebasin ametnike otsuse edasi, kuid kõrgemates instantsides leiti samuti, et mu nimi ei sobi. Lõpuks võtsin ühendust Cornwalli rahvasaadiku Scott Manniga, loodan et ta saab mind aidata,» teatas inglane.

Fu-Kennardi sõnul ta passisaamine seisab ja ta on oma kodumaal lõksus.

33-aastane Kenny Kennard võttis uueks perekonnanimeks Fu-Kennard, kuid selle tõttu ei saa ta Briti passi FOTO: Kenny Fu-Kennard /SWNS.COM /Scanpix

«Olles ilma passita, olen oma kodumaal nagu vangis. Ühest küljest on jant minu nime ümber naljakas, teisest küljest aga teeb see mind sunnismaiseks. Nimel Fu-Kennard ei ole ole mingit tähendust, see on lihtsalt naljakas,» teatas mees.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil see mees nime muutis. Esmakordselt tegi ta seda 16-aastasena, võttes nimeks Coco Kenny, kuid ta loobus sellest nimest kiiresti, kuna läks sõjaväkke ja ta tahtis, et teda võetakse tõsiselt.

Ta oli kaheksa aastat sõjaväes ja pärast sealt lahkumist tahtis ta nimemuutust, et elu oleks lõbus.

33-aastane Kenny Kennard võttis uueks perekonnanimeks Fu-Kennard, kuid selle tõttu ei saa ta Briti passi FOTO: Kenny Fu-Kennard /SWNS.COM /Scanpix

«Elu on lühike ja selle tõttu ei pea see olema igav. Nimi Fu-Kennard meeldib mulle, see ei ole vulgaarne ega kedagi solvav,» teatas inglane.

Briti siseministeeriumi teatel ei tohi briti kodanikel olla nimesid, mis võivad olla viha tekitavad, solvavad ja liiga ebatavalised.

Keelatud on sellised nimed, mis sisaldavad vandesõnu, seksile viitavaid, vulgaarseid ja etnilisi gruppe solvavaid sõnu.

Fu-Kennardi sõnul sai ta siseministeeriumist teate, et ta saab passi vaid siis, kui ta muudab veelkord oma nime või võtab algse nime tagasi.

33-aastane Kenny Kennard võttis uueks perekonnanimeks Fu-Kennard, kuid selle tõttu ei saa ta Briti passi FOTO: Kenny Fu-Kennard /SWNS.COM /Scanpix

«Ilma passita ei saa ma välismaale minna. Elan mere ääres ja varasemal ajal käisin sageli reisimas. Minu viimane välisreis oli kolm aastat tagasi Sri Lankale, kuid on veel palju riike, mida tahaksin külastada, näiteks Kambodžat. Mu sõber abiellub ja peab poissmeestepidu. Ta teadis, et ma ei saa reisida ja selle tõttu toimub pidu Cardiffis,» sõnas inglane.