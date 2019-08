Eddie Murphy suhtest Bill Cosbyga: ta oli minuga väga õel

Saatejuht Jerry Seinfeld küsis Eddie Murphy käest Netflixi saates «Koomikud joovad autos kohvi» tema teekonna kohta oma põlvkonna parimaks koomikuks. Murphy vastas, et tema läbisaamine tolle aja tippkoomiku ja iidoli Richard Pryorga ei olnud hea, kuna viimane tundis Eddie Murphy talendi osas hirmu ja kartis, et Murphy võtab tema esinemised ära. Murphy lisas ka, et Richard Pryor keeldus Murphy ees esinemast ja lahkus tihti komöödiaklubist, kui teadis, et noor koomik on publiku seas.

«See on nii naljakas,» ütles Seinfeld, «kui sellele tagasi mõelda, et ta (Cosby) arvas, et tal on võim sulle öelda, kuidas sina esinema peaksid. Mis veider fantaasia see veel oli?»

«See oli lihtsalt ego,» ütles Eddie Murphy. «Tal oli minuga veider asi, mida tal teiste koomikutega ei olnud. Teistel koomikutel on temaga kogemused, kus ta abistas ja julgustas neid, aga minuga oli täiesti vastupidine. Ta oli õel ... Ma tegin oma kava ja keegi publikust hõikas midagi. Ma ütlesin neile, et nad vait oleksid, ja viskasin neid oma rahakotiga. Ta (Cosby) helistas mulle ja ütles, et ma ei tohi rääkida sellest, kui palju mul raha on. Ma vastasin talle, et see on kontekstist välja võetud. Ta sõnas vastu, et tema esinemisi vaatamas ei käi ja ta teab, et mulle meeldib Richard [Pryor]. Hiljem ütles ta mulle, et ta esineb järgneval nädalavahetusel Atlantic Citys ja ma peaksin vaatama minema, kuidas päriselt esinema peab, ja ma ei peaks lavale ronima enne, kui mul on midagi öelda. Nii ta mulle ütles.»