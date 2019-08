VIDEO Psühholoog: Hitleri vanaema üritas varjata, et sai juudiga vallaslapse

Saxi teatel on olemas andmed, et Hitleri vanaema Maria Anna Schicklgruber sai 1837 vallaspoja Alois Schicklgruberi juudist mehega, kelle isikut ta kunagi ei avalikustanud, kirjutab dailymail.co.uk.

Maria Anna Schicklgruber lasi lapse sünnitunnistusele ja kiriku ristimisraamatusse kanda, et lapse isa ei ole teada, üritades sellega varjata, et ta sai vallaslapse juudiga.

Hitleri vanaema abiellus hiljem Johann Georg Hiedleriga ning 1876. aastal lasi Hiedler kanda Austria sünniregistrisse, et tema on Aloisi isa.

Alois Hitler oli kolm korda abielus. Esimesest naisest Anna Glasl-Hörerist ta lahutas ja neil lapsi ei olnud. Teine naine oli Franziska Matzelsberger, neil oli tütar Angela Hitler. Selle mehe kolmas naine oli Klara Pölzli, kes oli ta kauge sugulane. Nad said kuus last, kellest jõudsid täiskasvanuikka vaid kaks, 20. aprillil 1889 sündinud Adolf Hitler ja 21. jaanuaril 1896 sündinud Paula Hitler.

Ta lisas, et tänapäeva neonatsid ei taha samuti midagi kuulda sellest, et Hitleri vanaisa oli juut, kuna nad on antisemiidid.

«Sama on ka juutidega, neile ei meeldi dokumentidel põhinevad andmed, mille kohaselt Hitleri vanaisa oli juut, sest uued juutide põlvkonnad vihkavad samuti Hitlerit. Tegelikult tuleks küsida nüüd, mil Kolmanda Riigi kokkuvarisemisest on möödas üle 70 aasta, et mis on teatud gruppe solvav ja mis mitte. Võimalik, et juudi juurte kaudu mõistame paremini ka Hitlerit ja tema käivitatud holokausti,» sõnas psühholoog.