Vaata pilte: Siret Kotka-Repinski müüb «armastusega loodud» korterit Jõhvis

Eelmisel kuul ilmnes, et septembri alguses toimubki Viru maakohtus kohtuistung, kus tuleb arutlusele Martin Repinski hagi Siret Kotka-Repinski vastu abielulahutuse nõudes. See kohtuistung on nüüdseks kohtuplaanidest kadunud, seega võib vaid oletada, et paar jõudis kohtuvälisele kokkuleppele.