UUS VIDEO Pihkva karud hoiavad Sooru rahvast hirmul: üks mõmmik tabati koduhoovist prügikasti kallalt

Ööl vastu teisipäeva kella kahe ajal kolas üks karu Sooru külas ja lõhkus prügikaste. «Kuna tegemist on plastkastidega, siis neid purustada ja edasi lükata on tema jaoks kerge,» rääkis talu peremees Arne Nõmmik. Ta märkis et näljase karu jaoks poleks kasti lõhkumine probleem ka siis, kui see oleks lukus.



Nõmmik rääkis, et Sooru, Hummuli, Õru ja Tsirguliina kandi rahvas pole mitte lihtsalt ärevil, vaid lausa hirmul. Viimastel päevadel on sealkandis purustatud mesilastarusid ja aedu, rüüstamas on käidud laste mänguväljakul ning discgolfi radadel. Rahvas on kindel, et see on kahe Vene karu käpatöö.

«Oleme lapsi hoiatanud ja ka omavahel rääkinud, et lähedale mingil juhul minna ei tohi. Ka seenele või marjule minek muutub ohtlikuks,» kurdab Nõmmik. «Kas tõesti peame läbi oma koduakna vaatama, kuidas karu tegutseb ehk siis mitte häirima?»

Täna öösel prügikasti tuuseldanud karu suutsid kohalikud valjude käeplaksudega minema ajada. «Ta kadus ööpimedusse, aga jõudis veel teistes kohtades palju pahandust, lausa kurja teha,» vahendas Nõmmik külajutte.



Nõmmiku teada hakkas kohalik jahiselts karu püüdma, et ta uinutada ja Tallinna loomaaeda viia. Sealt peaks loom jõudma tagasi Pihkva rehabilitatsioonikeskusesse.



Samas on siiani segane, kas Valgamaal ikka teevad tegusid Pihkvast jalga lasknud Polja ja Proša. Nimelt kahlustab Läti Jahimeeste Seltsi neile jõudnud videote põhjal, et üks karu tegutseb juba nende metsades.

Pärast uudist, et Lõuna-Eestis metsades ja külades jooksevad ringi kaks Venemaalt plehku pannud karu, tekkis Eesti poleemika selle üle, kas neid tohiks küttida.

Eesti keskkonnaamet teatas eelmisel nädalal, et seda ei tohi teha ning karud tuleb hoopis koju tagasi saata.



Täna öösel Sooru kandis filmitud videost on näha, et karu kõrvas on märgis. See annab alust eeldada, et tegemist võib olla kas Polja või Prošaga. Samas ei ole näha kõrvamärgisel kujutatud numbrit, mis kinnitaks infot, et tegemist on Pihkva karudega.