Kas Nostradamuse ennustusest saab välja lugeda, et selle aasta teises pooles tehakse Donald Trumpile atentaat?

Tema ennustused on raskesti tõlgendatavad, kuid sellest hoolimata arvatakse, et just üht või teist asja see ettekuulutaja mõtles, kirjutab express.co.uk.

Väidetavalt on Nostradamuse ennustamisraamatus kirjas ka see, et 2019. aasta teises pooles võidakse USA 45. presidendile Donald Trumpile teha atentaat.

Nostradamuse ümarportree FOTO: Charles Walker / © Charles Walker / TopFoto/Scanpix

Seda luges Nostradamuse raamatust välja briti selgeltnägija Craig Hamilton-Parker.

«Nostradamusel on 2019. aasta kohta kirjas, et on palju vägivalda ja tapmisi. Verd valatakse nii vanal kui ka uuel mandril. Eraldi on rõhutatud seda, et uuel mandril võib väga tähtis mees segastel asjaoludel rünnaku alla sattuda,» sõnas selgeltnägija.

Hamilton-Parker lisas, et Nostradamuse kirjutise kohaselt on suure tõenäosusega see uue mandri mees USA president Donald Trump ja salamõrvari kuul võib teda tabada 2019. aastal ehk rohkem kui aasta enne 2020. aasta USA presidendivalimisi.

Selgeltnägija arvates võib Trumpi ründamine olla seotud sellega, et USAl on probleeme nii Venemaa kui ka Põhja-Koreaga ning võimalik, et ühest neist kahest riigist on pärit Trumpi ründav salamõrvar.

Hamilton-Parkeri sõnul ei ole Nostradamuse ennustusest võimalik aru saada, kas Trump jääb selles atentaadis ellu.

USA president Donald Trump FOTO: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Ta lisas, et Trump on oma otseste väljaütlemiste ja äärmusliku poliitikaga ärritanud paljusid ja seega ei saa välistada, et teda rünnata võiv isik on pärit hoopis tema kaaskonnast ja kodumaal olevate vaenlaste seast.

Kritiseerijate sõnul on 16. sajandil elanud Nostradamuse ennustused sulaselge jama, kuna neist võib igaüks just seda välja lugeda, mida tahab.

Nostradamuse ennustusteraamatu 1710. aasta trükk FOTO: Charles Walker / © Charles Walker / TopFoto/Scanpix

«Väidetavalt suutis see prantslane näha ette näiteks Adolf Hitleri võimuletõusu ja Teist maailmasõda, rääkimata väiksematest sündmustest. Kui neid kahte maailma raputanud sündmust oleks ette nähtud, siis oleks neid saanud ka ära hoida, kuid nii ei juhtunud,» nentisid skeptikud.

Nende arvates on ka väidetav atentaat Donald Trumpile jama, millest Trumpi vaenlased ilmselgelt tahaksid kinni haarata. Teada on, et Trumpi, ta pere ja kaaskonda valvatakse hästi ja USA salaluurel on silm peal kõigel, mis on kahtlane.

Vabariiklane Donald John Trump (14. juunil 1946 Queens New York) on Ameerika Ühendriikide ettevõtja ja poliitik ning 45. president.

8. novembril 2016 kogus ta Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel vajaliku arvu valijameeste toetuse, et saada USA presidendiks. Ta andis presidendi ametivande 20. jaanuaril 2017.

Trump on vanim ametisse astunud Ameerika Ühendriikide president, sest ametisse astumise päeval oli tema vanus 70 aastat ja 239 päeva. Eelmine rekord, 69 aastat ja 349 päeva, kuulus USA 40. presidendile Ronald Reaganile.