Pildid ja video: Kennedyte klann jättis hüvasti traagiliselt elu kaotanud 22-aastase Saoirsega

Saoirse oli USA 35. presidendi John Kennedy venna, senaatori ja välisministri Robert Kennedy lapselaps, kes suri narkootikumi üledoosi tagajärjel, teatab people.com.

Robert Kennedy 1963 FOTO: akg-images /Scanpix

Matusel pidas liigutava kõne Saoirse onu Robert Kennedy Jr ning perekond avaldas noorena surnud naisest mälestusfoto, millel on iiri salm. See salm valiti, kuna Kennedyd on pärit Iirimaalt.

Saoirse Roisin Kennedy Hill 1997 - 2019 FOTO: EPA/Scanpix

Kohal olnute sõnul oli nii Saoirse emal Courtney Kennedy Hillil kui isal Paul Hillil raske oma tütart matta ning nad mõlemad võitlesid kogu matusetseremoonia aja pisaratega. Tegemist oli nende ainsa lapsega.

Courtney Kennedy Hill (sinise salliga) ja Paul Michael Hill (paremal kandmas kirstu) oma tütre Saoirse Kennedy Hilli matusel FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

Bostoni kolledžis õppinud Saoirsel oli vaimse tervise probleeme, mille tõttu ta abi otsis. Mõned aastad tagasi avaldas ta üliõpilasväljaandes depressioniteemalise kirjutise, milles kutsus noori üles oma probleemidega tegelema ja abi küsima.

Kennedy suguvõsa lähedase allika teatel üritas Saoirse 15-aastasena enesetappu, kuid pereliikmed hoidsid selle ära.

Saoirse Kennedy Hilli leidis majapidajanna 1. augustil Massachusettsis Hyannis Portis asuvast villast teadvuseta ja ta kutsus kiirabi. See maja kuulub Saoirse vanaemale, 91-aastasele Ethel Kennedyle, kes on 1968. aastal tapetud senaatori Robert Kennedy lesk.

Kennedyte villa Massachusettsis Hyannis Portis, kus USA lipp oli Saoirse Kennedy Hilli surma tõttu pooles mastis FOTO: Charles Krupa / AP/Scanpix

«Saoirse kaotus murdis meie kõikide südame. Tal oli alles elu ees, kuid see katkes,» sõnas vanaema Ethel.

Saoirse ema Mary Courtney Kennedy Hill on Robert ja Ethel Kennedy tütar. Robertil ja Ethelil on 11 last, kellest Mary Courtney sündis 1956. aastal viienda lapsena.

Saoirse Kennedy Hilli vanaema Ethel Kennedy (keskel) FOTO: David L. Ryan / AP/Scanpix

Lisaks 22. novembril 1963 Texases Dallases maha lastud president John Kennedyle ja 6. juunil 1968 Los Angeleses surmavalt tulistatud Robert Kennedyle, on veel mitme Kennedy klanni liikme saatus olnud traagiline ja nad on noorena elu kaotanud.

USA 35. president John Kennedy 1961. aastal FOTO: / picture-alliance / dpa/Scanpix