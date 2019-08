Piilu sisse: just selline näeb megastaar Alla Pugatšova uhke loss välja seestpoolt

Väljaanne Limon vahendab, et vene staaride kodus on kuus korrust, lisaks treppidele on majas ka lift, mis telliti 100 000 euro eest.

Maja on ehitatud viktoriaanlikus stiilis. Megastaaride territooriumil on veel ka maa-alune parkla, kasvuhoone, ujumisbassein ja isegi talveaed.

Lisaks on Pugatšova ja Galkini haldus jagatud kaheks: lossis on külaliste tiib ja omanike tiib. Külalistele on viis korterit, kus on nii magamistoad kui lisatoad. Lisatubasid on viie korteri peale kokku kakskümmend.

Limon kirjutab ka, et loss on seestpoolt veel uhkem kui väljaspoolt.

Fuajees on maas mustvalged põrandaplaadid; seinu katavad puitpaneelid, mille graveeringud sümboliseerivad rüütellikust.

Lossi esimest korrust kaunistab suur renessanss-stiilis saal, põrandatel on taas mitmevärvilised plaadid ning seinu katavad graveeringutega puitpaneelid. Laes ripub eritellimusel valmistatud Murano klaasist lühter.

Ka köögis on sarnane atmosfäär. Kollaseid seinu kaunistavad mitmed maalid ja toa keskel laes ripub veel üks kristalllühter.

Limon kirjutab ka, et erilist tähelepanu tuleks pöörata keldrikorrusel asuvale basseinile ja mullivannile. Selle ruumi interjöör on valminud chinoiserie-stiilis. Seal veedab perekond väidetavalt ka suurema osa oma vabast ajast.