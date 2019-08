Pildid: 29-aastane austraallanna leidis pärast jalutuskäiku oma auto küljest väga häiriva kirja

«Tere, arvan, et oled väga atraktiivne!! Kui sa oled huvitatud, sooviksin sularaha eest osta sinu aluspesu, kohtun sinuga tee ääres linna tagasi sõites,» oli naisterahva auto kojamehe vahele jäetud paberil kirjas.

Pärast kirja avastamist istus Tess hirmunult oma autos 30 minutit, kartes, et keegi hakkab teda parklast väljudes jälitama.

«See on alati inimesi täis, koht kuhu ma lähen praktiliselt igal nädalavahetusel. Ma käin seal oma koeraga jalutamas,» jätkas Tess, kelle jaoks oli kirja leidmine häiriv.

Australlanne lisas, et talle jäi silma konkreetne auto, mis sõitis temast mitmel korral vaikselt mööda.

Vaatamata sellele, et Tess on olukorrast üsnagi häiritud, väitis naine meediale, et ei lase sel oma elu segada. «Ma ei kavatse sel enda meelt muuta, ma ei kavatse avalikkuse eest peitu pugeda ja ma ei kavatse lasta sel mõjutada seda, mida ma tavaliselt teen,» tunnistas Tess.