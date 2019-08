Pildid: kass leidis aiast kägistajamao

Ta jätkas, et maod oskavad end suurepäraselt peita ja see madu võis mõnest vivaariumist jalga lasta. White’i sõnul otsivad nad selle mao omanikku.

Selle maoliigi täiskavanud isendid on 152 – 182 sentimeetri pikkused. Eamased on suuremad kui isased.

Tegemist on jässakate madudega, kellel on väike pea ja siledad soomused. Nende seljasoomused on mustad või tumepruunid, keskel on heledamad laigud. Kõhualune on heledam, mõnel isendil leidub seal tumedaid laike. Noored maod on heledamad kui täiskasvanud maod.