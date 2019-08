Malaisias läks kaduma 15-aastane õpiraskustega briti tüdruk, kes vanemate sõnul rööviti

Nora perekond saabus kaheks nädalaks Dusuni kuurortisse, 62 kilomeetri kaugusel Malaisia pealinnast Kuala Lumpur, laupäeval, päev enne Nora kadumist.

Nora vanemad ärkasid pühapäeva hommikul kella seitsmest ning avastasid, et tüdrukule kuulunud tuba oli tühi. Toa aken oli pärani, kuid ruumis ei olnud rüseluse märke. Dusuni kuurorti töötaja sõnul ei saa kindlaks teha, kas aken tehti lahti väljast- või seestpoolt. Ala, mille suunas aken avaneb, ei ole turvakaameratega kaetud.

Pere eest andis meediale kommentaari juhtunuga kursis olev Matthew Searle, kes ütles The Sunile järgmist: «Politsei ütles perekonnale otse, et tegu on kadunud isiku ja inimröövi juhtumiga.»

Täna hommikusel pressikonverentsil teatas aga politsei esindaja, et Norat peetakse kadunud inimeseks mitte röövituks. «Seega on üsna imelik, et nüüd politsei väidab teisiti,» kommenteeris Searle olukorda.

«Nora perekond on väga mures ja nad on kindlad, et nende tütar on röövitud,» kostis Searle tüdruku vanemate eest. «Nora ei oleks võimeline akent ise avama ning ta ei läheks iseseisvalt kuhugi kõndima,» lisas Searle.

Nora tädi kirjeldas kadunud tüdrukut järgmiselt: «Nora on erivajadustega laps, kellel on õpi- ja arenguraskused, mis muudavad ta eriti haavatavaks ning me kardame tema turvalisuse pärast.»

«Nora ei oskaks abi küsida ja ta ei jätaks oma pere vabatahtlikult maha. Meie peame seda kriminaalseks juhtumiks,» lisas tädi kindlalt.

Ohvitser koos politseikoeraga Dusuni kuurorti lähistel kaduma läinud Nora Quoirini otsimas. FOTO: LIM HUEY TENG / REUTERS

Tosin sõjaväelast, üle saja politseiniku ja mitmed politseikoerad otsivad tüdrukut tihedast metsast ning kuurorti läheduses asuvast džunglist. Dusuni kuurorti ümbritseb 4000 aakrit metsa, kus leidub näiteks metssigu, kitsi, ahve, hiiglaslikke tuhatjalgu ning kaane.

Politsei esindaja Che Zakaria Othamn kommenteeris olukorda järgmiselt: «me oleme kuurorti lähedased alad läbiotsinud ning lisajõu saabudes laiendame otsinguid. Me jätkasime otsimist läbi öö, kuid ei ole veel Norat leidnud. Otsime tüdrukut ka vastava meeskonnaga džunglist.»