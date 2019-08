HBO hittsari «Chernobyl» kiskus leedukate vanad haavad lahti

HBO võttis sarja üles Leedus Ignalina tuumajaamas ning see sari on kasvatanud Leedus turistide arvu, kirjutab iltasanomat.fi.

Ignalina tuumajaam asub Visaginasis, mis on 160 kilomeetri kaugusel Vilniusest.

Leedukate sõnul on see sari nende vanu haavu lahti kiskunud, sest pärast Tšornobõli tuumaõnnetust saatis Moskva sealt nagu ka paljudest teistest Nõukogude Liidu piirkondadest mehi sellesse tuumajaama tagajärgi likvideerima.

Leedust saadeti 7000 meest, kellest suur osa haigestus ohtliku kiirguse tõttu vähki. Praegu elusolevad, kellel on mitmeid terviseprobleeme sõnasid, et neid ei aidanud Nõukogude Liidu ega aita ka Leedu valitsus.

Üks neist on praegu 61-aastane Kestutis Kazlaukas, kes saadeti 28-aastasena 105 päevaks Tšornobõli tuumajaama alale, kus ta pidi tegelema tuumajaama lähedase Prõpjatsi jõe puhastamisega.

Pärast Tšornobõlis käimist tekkisid tal mitmed terviseprobleemid, mille all kannatab ta seni.

Kazlauskas asutas Tšornobõli tuumajaama katasroofijärgsetel töödel osalenute organisatsiooni ja töötab selle nimel, et Leedu valitsus säilitaks neile tasuta arstiabi ja muid privileege.

Leedu valitsusel on tähtsamaid tuumajaamadega seotud probleeme, millest üks on, et Valgevene ehitab Leedu piiri lähedale Venemaa Astravieci tuumajaama.