Rauaaegne jõukas keldinaine oli maetud poolikust puutüvest kirstus

Arheoloogid uurisid naist kaks aastat ja avaldasid nüüd, et ta oli surres 40. eluaastates ja maeti umbes 2200 aastat tagasi. Luudeuuring näitas, et oma eluajal tegi ta väga vähe füüsilist tööd.

Arheoloogide teatel oli see naine maetud vaid 80 meetri kaugusele paigast, kus 1903 leiti keldi üliku haud. Ka see mees, kelle juurest leiti mõõk, oda ja kilp, suri umbes 2200 aastat tagasi.

Arvatakse, et kuna need kaks kelti olid surnud ja maetud samal ajal, siis võisid nad üksteist tunda ning olla kas abikaasad või sugulased.

On selge, et nad ei kasutanud enda kohta nimetust keldid. See sõna on pärit vanakreeka keelsest sõnast «keltoi». Roomlaste jaoks olid keldid gallialased.