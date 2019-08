Pildid: MMSi esileedi Merili Kukuškini Viimsi maja pandi sundmüüki

Merili Kukuškin on koos Janika Veskiga Eestis MMSi propageerija ja esindusnägu. Nüüd on kohtutäitur Elin Vilippus tema Viimsis asuva maja sundmüüki pannud ning oksjon toimub ülehomme.

Maja asub Meresihi tänaval, selle alghind on 170 000 eurot ja pindala 1741 m2. Maja kuulub Merili abikaasale Daniil Kukuškinile.

Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal kahe korteriga 2-korruseline elamu, mille ehitisealune pind on 342 m2 ja üldpind 615 m2.

Omanike vahel on sõlmitud notariaalselt tõendatud kasutamiskorra kokkulepe, mille sõlmimise kohta on tehtud märge ka kinnistusraamatus. Selle märke kohaselt on võlgniku ainukasutuses eluruum number 2, mille üldpind on ehitisregistri andmetel 230,6 m2.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja mõttelist osa koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Portaal Geenius kirjutas eelmisel aastal, et MMSi propageerijate firmad on rahast tühjad. Kukuškini ainuomanduses oleva Kusaka OÜ käive oli 2018. aastal veidi üle 700 euro, tööjõukulusid ei makstud. Firma tegeleb ärinõustamisega.

MMSi esileedi Merili Kukuškini Viimsi elamine pandi sundmüüki FOTO: Facebook

Kukuškin on ka MTÜ Lifelong Learning juhatuses, MTÜ tegeleb koolitustega.

Kukuškin on üks osanikest ka firmas Organic Care OÜ. Selle käive sel aastal on ligi 1000 eurot. Organic Care teise omaniku, Sven Kabaneni kohta kirjutas Õhtuleht mõni nädal tagasi, et just tema on MMSi müügilt koore riisunud ja teeninud sellega üle 10 000 euro puhaskasumit.

Kas maja sundmüük on kuidagi seotud Merili majandustegevusega või on rahalised probleemid tekkinud Daniilil, seda hetkel ei tea, kuid 170 000 eurot maksev maja, mille hind võib oksjoni ajal veelgi tõusta, viitab suurele võlgnevusele.

TTÜ lõpetas Merili Kukuškiniga 2015. aastal just MMSi müümise pärast töösuhte. Purjetajana tuli ta 2001. ja 2002. aastal Zoom8 klassis Euroopa meistriks. 2004. aasta MM-il sai 4. ja 2003. aasta MM-il 6. koha.

MMS (inglise keeles Miracle Mineral Solution või Miracle Mineral Supplement, «imeline mineraalilahus» või «imeline mineraalilisand» ja «imeline mineraalide lisand») on alates 2006. aastast Ameerika Ühendriikides ja hiljem ka mujal turundatud mürgine aine («organismi puhastaja»). Koostiselt on see naatriumkloriti 28% vesilahus, mida kasutusjuhendi kohaselt tuleb «aktiveerida» sidrunhappega, nii et tekib kloordioksiidi lahus.