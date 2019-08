Video: peoloom viis Tallinna pubist minema midagi eriti jaburat - pubi teatel polnud see esimene kord!

«Hei sina, kes sa eile õhtul Hella Hundi logoga vaiba varastasid! Ole hea ja too tagasi!» kirjutati 1. augustil pubi Facebooki lehele.

«Ahjaa, kui keegi peaks meid lindile jäänud tegelase/tegelaste kontaktideni oskama juhatada, siis me oleme nõus lahkesti teid tänutäheks pubis kostitama! Sharing is caring!» lisati postituses toona.

Kommentaaridest tuleb välja, et sarnane intsident on pubis aset leidnud ka mõne aasta eest. «Taas? Kas samasugune asi ei toiminud paar aastat tagasi ka?» uuritakse postituse kommentaariumis.

Pubi vastas seepeale, et kolm aastat tagasi oli tõepoolest sama lugu. «Me tõesti ei tea, miks üks porivaip inimesi tõmbab,» lisasid nad.

Elu24 võttis Hella Hundi pubiga samuti ühendust ja uuris, kas pikanäpumees on juba tabatud. «Lugu on peaaegu lahenenud tänu Facebooki rohketele jagamistele,» teatati pubist.

«Tegu oli lihtsalt purjus kliendiga, kes arvas, et see on üks hea mõte,» lisasid nad.