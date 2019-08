VIDEO El Paso tulistamises ellu jäänud naine: teesklesin surnut ja see päästis minu elu

Seal oli jalgpallitüdrukute heategevussündmusel raha kogumas Maribel Latin koos oma 10-aastase tütrega, teatab reuters.com.

Naise teatel kuulis ta järsku pauke, kuid ta ei saanud kohe aru, millega tegemist oli.

«Ma ei arvanud, et tegemist võib olla tulistamisega. Arvasin, et kuskil lastakse ilutulestikurakette. Siis sain aru, et inimesed on pihta saanud ja ma viskusin mnaapinnale,» sõnas haavata saanud naine haiglas.

Latin peitis end ühe suure maasturi taha, kus ta märkas, et tulistaja oli temast vaid kahe auto kaugusel ja see mees avas siis tule. Ta teeskles surnut arvates, et relvaga mees ta tapab, kuid lasud läksid mööda.

«Palvetasin mõttes oma tütre ja teiste laste ees, ka oma elu eest. Ma ei teadnud, kuidas nendega on ja kas nad pääsesid tulistaja eest,» meenutas Latin.

Siis lasi mees veel kaheksa lasku, millest osad vigastasid naist.

«See tulistaja oli väga rahulik, ta ei karjunud ega öelnud midagi, vaid ainult tulistas, kuid ta näost oli näha, et ta sees kees viha,» lausus ameeriklanna.

Kui tulistaja sisenes Walmarti ostukeskusse, hakkas naine oma tütart otsima ning helistas päästeteenistusse ja oma abikaasale.

«Leidsin tütre, ta ei olnud viga saanud. Laps ütles mulle, et mul jookseb käest ja jalast verd. Ma ei tundunud valu, sest adrenaliin oli kõrgel ja süda peksis . Ütlesin talle, et ta jookseks edasi, sest me ei saanud tulistamiskohta jääda,» sõnas Latin.

Texase prokuröride teatel uuritakse El Paso tulistamist kui siseterrorismi ja tulistajale tahetakse nõuda surmanuhtlust.

Politsei Texases El Pasos toimunud tulistamise sündmuskohal FOTO: Stringer / Reuters/Scanpix

Politsei teatel on El Paso tulistamises kahtlustatav 21-aastane Patrick Crusius, kes on pärit Dallase eeslinnast Allenist.

El Paso politseijuht Greg Allen sõnas, et El Paso tulistamise puhul oli tegemist viha- ja rassikuriteoga.

USAs leidis möödunud nädalalõpul 24 tunni jooksul aset kolm massitulistamist.

Lisaks El Pasole oli tulistamine ka Ohios Daytonis, kus hukkus 10 inimest ja sai vigastada 16 ning Illinoisis Chicagos, kus kaotas elu 1 inimene ja 21 inimest said vigastada.