Pildid ja video: Brasiilia gängijuht üritas oma teismeliseks tütreks kehastununa vanglast põgeneda

FOTO: Secretariat of Penitentiary Administration of Rio de Janeiro / AP/Scanpix

Brasiilia Rio osariigi vanglaamet avaldas fotod, millel on da Silvat näha silikoonist maskis ja tumedate pikkade juustega parukas. Jalas on tal kitsad naiste teksapüksid ning seljas roosa T-särk, millel on sõõrikupilt, halli värvi kampsun ja vihmamantel. Jalas olid tal tütre valged suvesandaalid.