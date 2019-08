Birgit Sarrap: kui muidu ei saa, siis teen abikaasaga süldibändi

Muusikalid, sooloesinemised, Swingers, akustilised katsetused. Kõikjal kõlab tema hääl ja sellest tuleb tema sissetulek. Ta tunnistas ka, et on influencer’i kombel sotsiaalmeedias teinud reklaami ning selle eest tasu saanud, aga see on tema jaoks olnud pigem lisaboonus.

Sotsiaalmeedia ei ole tema jaoks platvorm, kus ta end loomulikuna tunneb. Birgit sõnas, et ta peab endale meelde tuletama ja end utsitama, et ta ikka ja jälle midagi postitaks, endale reklaami teeks. Sotsiaalmeediakanalid nagu Facebook, Instagram ja Twitter on kohad, mida inimesed informatsiooni saamiseks kasutavad. Et tänapäeval artistina hakkama saada ja end turundada, tuleb sotsiaalmeedia teed minna. Birgiti jaoks on põhiline reklaam tema enda esinemised. «Kuidagi on läinud niimoodi, et iga esinemine on samm järgmise esinemise juurde. Kui sa esined hästi, inimestele see meeldib, siis sealt võib tulla ka järgmine esinemine. See on kõige parem reklaam: esineda ja teha seda väga hästi,» leiab ta.

Välisartistide Eestisse tulemises näeb Birgit survet enda ja oma kohalike kolleegide rahakotile, sest kui inimesel on valida Bon Jovi, Stingi ja tema enda kontserdi vahel, siis paneb inimene suurema tõenäosusega oma raha välismaa artisti kontserdi alla. Muusikat on festivalide näol hästi palju. Valikuid tuleb pidevalt juurde. Kuid kontserdikorraldajatel on väga suured kulud ‒ koharendid on kallid, kogu tehnika-lavad, valgused, heli, lisaks autoritasud, piletimüügiprotsendid, reklaam jne…

«Ma näen seda kõike kõrvalt, mu abikaasa ju korraldab kontserte ja me teeme hästi palju asju ise. Ma kujutan ka ette, et Eesti inimesed arvavad, et Eesti artistide kontserdipiletid on ülehinnatud ja natuke kallid. Aga kontserdi korraldamine on lihtsalt niivõrd kallis, et makse ei saagi madalamana hoida. See on päris keerukas,» ütles Birgit.

Birgit Sarrap perega. FOTO: Erakogu

Samas tuleb ka teistel muusikutel silma peal hoida. Kui ühed langetavad hinda, siis langetavad kõik. Kui ühed tõstavad, siis tõstavad kõik. «See töö … sa ei tea kunagi, kui palju sul seda on. Mul on ka vahel raske mõista, kuidas ma tulen ja annan tunniajase kontserdi ja saan selle eest küllaltki suure summa. Okei, seal on ka helitehnika ja pillimehed ja bensiin, aga sa hakkad ise ka mõtlema, et appi, nad maksid nii suure summa, et ma tuleksin siia,» ütles Birgit, kes on selle kõige eest ka väga tänulik.

Birgit rääkis, et on koos abikaasa Indrekuga naljatanud, et kui olukord jääb nii täbaraks, et bändi enam ülal pidada ei jõua ja esinemisi on väheks jäänud, siis saab ta koos temaga kahekesi esinemistega jätkata. Indrek, kelle ema on muusikaõpetaja, oskab klaverit mängida. «Mina laulan ja tema mängib saateks. Küll me kahekesi need esinemised ära teeme,» naljatas Birgit.