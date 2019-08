Näitleja Julianne Hough avaldas alasti võttes suure uudise

31-aastane Julianne Hough, kes on praegu abielus hokimängija Brooks Laichiga, näitas naiste terviseajakirja kaante vahel oma imelist tantsijakeha, vahendas The Sun .

Hough rääkis ajakirjale antud intervjuu ajal ka momendist, kus ta avaldas oma abikaasale tõe oma seksuaalsuse kohta. Hough lisas, et abikaasa oli uudisest natuke üllatunud, kuid aktsepteeris naise biseksuaalsust.

Tantsija sõnas, et ta tunneb seda kõike abikaasale rääkides kindlalt, ning ei pelga nüüd enam ka tulevikku vaadata.

«Aga mida enam ma enda sisemist mina tundma õppisin, seda atraktiivsemaks Brooks minu jaoks muutus. Nüüd on meie suhe intiimsem kui kunagi varem.»

«Ma ei tahtnud tagasihoidlikku fotosid, kus ma varjan oma keha. Ma tahtsin teha midagi, kus ma tunnen end vabana. Nüüd ma käin tihti alasti ringi ja see meeldib mulle.»

Selle aasta alguses teatasid Julianne ja Brooks, et nad püüavad kunstliku viljastamise teel last saada, pärast seda, kui võitlus endometrioosi vastu on loomulikul teel lapse saamise keeruliseks teinud.