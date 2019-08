Tai mees oli Venemaal 43 päeva väga kentsakal põhjusel kadunud

Uthai oli viis päeva edasilükatud lennu pärast nii nördinud, et otsustas oma mured alkoholiga kustutada. Oma joomist alustas Tai mees Moskva lennujaama baarist, kust ta aga peagi välja visati ning seejärel arreteeriti.

Mees tunnistas, et tema mälu nende sündmustega seoses on veidi hägune. Ta lisas, et jätkas joomist ning järgneva kahe nädala jooksul kaotas ta kogu oma vara, sealhulgas ka passi.

Seejärel leidis mees enda sõnul kiire tööotsa ning hakkas prügi koristama, et uue lennupileti jaoks raha koguda. Samal ajal oli tema perekond Tais väga mures ja arvati, et mees on kadunud.

Uthai leiti lõpuks Moskva lennujaamast 27 kilomeetri kaugusest Himki linnas - 43 päeva pärast seda, kui ta baari esimest jooki nautima läks! Mees viidi Tai saatkonda Moskvas, kus ta viibib seni, kuni saab koju naasta.

«Ma olin nii endast väljas, et lennufirma mu lennu viis päeva edasi lükkas, et otsustasin jooma minna ja pärast seda ma ei mäleta midagi peale selle, et kaotasin passi ära,» tunnistas Uthai, kel puudus ka teadmine, kuidas ta Himkisse jõudis.