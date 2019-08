Galerii: Intsikurmu teine päev jätkub mõnusate emotsioonide ja hingeliste vibe'idega

Intsikurmu on loovuse ja hoolivuse kohtumispaik, mida külastavad inimesed, kes peavad lugu endast, oma lähedastest, kultuurist, keskkonnast ning kunsti erinevatest vormidest. Intsikurmu hindab kõrget kvaliteeti nii valguse- ja videoinstallatsioonides, kunstitaiestes, välikohvikutes, olemise- ja mõtlemisealades kui ka loomulikult muusikas, mis on festivali keskmeks.

Nad kutsuvad inimesi pöörduma metsapõue, et leida sealt muusika ja kunsti kaudu ennast ja meie esivanemaid. Laiahaardelisest muusika- ja kunstiprogrammist õhkub soojust, mis mõjub üleüldise igapäevamüra keskel tervendavalt. Kõik, mis metsapargis sünnib, on kantud suurmeeste Jakob Hurda ja Jaan Vahtra vaimust.

Puhas loodus, hea muusika, toredad inimesed, kvaliteetne söök ja jook, esteetiliselt nauditav festivali ala, erilahendused esinemispaikades – see on suurim hea muusika ja kunsti festival Eestis, see on Intsikurmu Festival.