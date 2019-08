Video: Kevin Spacey esimest korda peale karmidest süüdistustest vabanemist avalikkuse ees

Spacey on taas avalikkuse ees, kõigest paar nädalat pärast seda, kui prokurörid tema vastu esitatud seksuaalse ahistamise süüdistustest loobusid. Hollywoodi näitleja, kes tähistas eelmisel nädalavahetusel oma 60. juubelit, korraldas üllatusliku luulelugemise kuntsimuuseumi ees, Itaalia pealinnas Roomas.

Näitleja otsustas esitada Itaalia luuletaja, Gabriele Tinti teose «Poksija». Luuletuse sisuks on tagakiusatud avaliku elu tegelane, kelle valust teda peksev rahvas rõõmu tunneb.

«Mida rohkem oled sa haavatud, seda võimsam sa oled. Ja seda tühjem sa oled,» luges Spacey tähendusrikast luuletust. Mõned teised tähenduslikud read luuletuses olid: «sellepärast olete mulle haua kaevanud. Et mind varjata» ja «lollid!»

Endine teleseriaali «Kaardimaja» staar võis luuletusega kirjeldada talle esitatud süüdistusi 2017. aastal, mis tollal tema karjäärile kindla lõpu tegid. Nüüd, kaks aastat hiljem, on Spacey kõikidest süüdistustest vabanenud ja tundub, et mees on jälle valmis avalikkuse ette astuma.