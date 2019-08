Produtsent Kristian Taska avaldab saladuse: Eestisse võib tulla veel üks Hollywoodi film

Leedu lõikab kasu niinimetatud filmiturismist. Heaks näiteks on ka Netflixi sari Narcos, mis räägib Columbia narkoparunite elust ja mis on osutunud nii menukaks, et iga 10. turist, kes Columbiat külastab, teeb seda seetõttu, et ta on seda seriaali vaadanud. Seetõttu on «Seitsmeste stuudios» külas Eesti produtsent Kristian Taska, kes kommenteerib antud teemat.