Kes on Urmas Sõõrumaa uus kallim Hedi Laigar?

Hedi Laigari nimi ei olnud enne Urmas Sõõrumaaga (59) seostamist Eesti avalikkuses tuntud. Nüüd, kui on selge, et tema on ärimehe uus pruut, siis on sellega ka tema varasem anonüümsus kadunud.

Hedi Facebook ütleb, et ta on Tallinnast pärit, lõpetanud Kuusalu keskkooli ning ka Tallinna Tehnikaülikooli. Tema sotsmeedia profiil on täis spiritualistlikke pilte, viiteid esoteerikale ning joogale. Ta õppis Tais Agama joogakoolis.

Hedi Laigar FOTO: Facebook

Praegu on ta Tantra tants joogakoolis õpetaja.

Sealses profiilis ütleb ta enda kohta: «Pean loodust oma esimeseks õpetajaks. Olles pidevas muutumises ja kasvamises, jõudsin 2012. aastal Bhairava Yoga kooli. Üsna pea sai mulle selgeks, et jooga- ja tantrateadus on minu hingele lähedased ning toovad palju lisaväärtusi igapäevasesse ellu. 2013. aasta alguses peatasin oma ehitusinseneri karjääri ning suundusin Taisse Agama Yoga kooli oma teed otsima. Läbides seal vahetu, sügava ja intensiivse pühendumisega joogaõpetaja kursuse, on tänaseks minust saanud joogaõpetaja. Paljuski tänu jooga ja tantra praktikatele olen taasloonud tugeva sideme oma naiselikkusega. Minu jaoks on naisenergial ja loodusel palju ühist – ilu, võlu, võim ja vägi, viljakus ning taasloomine. Loogilise jätkuna oma vaimsel teel Agama Yoga koolis läbisin ka Müstilise Tantsu õpetaja kursuse.

Olles teadlik iseenda piiritusest ja naise jumalikkusest on minu suurim soov jagada kogetut teiste jumalannadega ja kogu inimkonnaga enda ümber!»

Hedi Laigar FOTO: Facebook

Leheküljel High on Life kirjutab ta enda kohta: «Oma hingetemplile vundamendi rajamist alustasin Agama Yoga koolis Taimaal. Nurgakiviks minu uuel teel sai hata jooga õpetaja kursus Swami Vivekananda Saraswati juhendamisel. Sealt alates on „ehitustööd“ kulgenud ladusalt, üks asi on sujuvalt viinud teiseni.»

«Olen kõik ja mitte midagi. Olen energia ja tühjus samaaegselt. Pime ruum, Vipassana, lugematud tunnid mantra meditatsiooni, sadu tunde Yajna sadhanat – need ülevad hetked on viinud mind kõige sügavamate kogemisteni selles elus.»

«Ühendust olen kogenud ka läbi müstilise hingetantsu, dünaamilise meditatsiooni ja pühade rituaalide. Nõndagi sillutame tee teisele poole illusioone ja silmaga nähtavat ilu ning saame üheks Ülima Teadlikkuse ja Tõega mis on vaikimisi peidus meis kõigis.»

«Olles teadlik iseenda piiritusest ja naise jumalikkusest on minu suurim soov jagada kogetut teiste jumalannadega ja kogu inimkonnaga enda ümber!»

«Minu teed on enim valgustanud Guruji Rajkumar Baswar, Swami Vivekananda Saraswati ja jumalik Shakti Monika Nataraj.»

Urmas Sõõrumaa «Bagua» sisseõnnistamine. Hedi istub Sõõrumaa paremal käel. FOTO: Liis Treimann

Jooga ja vaimulikkuse maailmas kohtus Laigar ka Urmas Sõõrumaaga. See on maailm, millega ärimees on juba ammu seotudolnud. Ta rajas eelmisel aastal Raplamaale templikeskuse Adila Püha Bagua. Selle avapeol 18. mail nähti koos ka Sõõrumaad ja joogaõpetajat Hedi.

Urmas Sõõrumaa «Bagua» sisseõnnistamine. Hedi ja Sõõrumaa käest kinni hoidmas. FOTO: Liis Treimann

Urmas Sõõrumaa «Bagua» sisseõnnistamine. Hedi istub Sõõrumaa paremal käel. FOTO: Liis Treimann

Kolm kuud varem toimunud presidendi vastuvõtul ei käinud Sõõrumaa ja endine elukaaslane Kätlin Maran (49) koos. Sõõrumaa asemel käis Maran seal oma isa Priiduga.

Kätlin Maran kaaslasega FOTO: Konstantin Sednev