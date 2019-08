Mustalt turult jaekettidesse jõudnud nikotiinipadjad on nädalatega toonud riigile sadu tuhandeid maksutulu

Maaletooja sõnul on nende nädalatega müüdud enam kui 20 tuhat karpi tubakavaba snusi, millest riigile laekunud märkimisväärset maksutulu.

Nikotiinipatjade PAZ ja FOXwhite maaletooja Foxtrot Uniform Capital OÜ tegevjuhi Peter Puksi hinnangul pole suitsetamisega kaasnevaid probleeme silmas pidades kuigivõrd loogiline, et need tooted olid tänaseni keelustatud samas kui sigaretid on püsinud vabamüügis.

«Nüüd on nikotiinisõltlastel võimalik valida oluliselt vähem tervist kahjustav alternatiiv enam kui 300-st müügikohast ilma, et nad peaks seda ostma kellegi hõlma alt või parklas autopagasist,» ütles Puks.

«Võrreldes muude EL-i liikmesriikidega pole Eesti elanike tervis kiita – elame keskmiselt 5 aastat vähem kui Hispaanlased ning sealjuures on peamiseks surma põhjustajaks veresoonkonnahaigused ja vähk. 22% naisi ning 27% mehi surevad vähki, mille enamlevinud vorm on kopsuvähk,» selgitas Puks lisades, et terviseprobleeme põhjustavad tuhanded kemikaalid, mis sigarettides sisalduvad, mitte nikotiin.

«Nikotiin ainena on inimese organismile väikestes annustes täiesti ohutu, võrreldav kofeiiniga,» lisas Puks. Kui tubakasuits oma kemikaalidega mõjutab passiivselt ka ümbritsevaid mittesuitsetajaid siis nikotiinipatjadega seda probleemi ei ole.

Riigi jaoks oli tubakavaba nikotiiniga snusi jaemüügi seadustamisel eeskättvargumendiks maksutulu. Kui ametnike hinnangul Eestis umbes 30 tuhat snusi tarbijat siis Puksi sõnul on tarbijaskonna arv vähemalt kaks, kui mitte kolm korda suurem.

«Seni liikus snus ainult althõlma musta turu diilerite kaudu. Hinnanguliselt oli musta turu maht umbes 2 miljonit eurot, mistõttu julgen arvata, et riik on pelgalt selle paari-kolme nädalaga teeninud ligi 100 tuhat eurot maksutulu,» prognoosib Puks. Lisaks vähendab ametlikes kanalites müük Puksi hinnangul võimalust, et nikotiinisõltuvust tekitavad tooted jõuavad alaealisteni.