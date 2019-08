Ülevaade tuntud Eesti paaridest, kelle suhe sel aastal lõhki läks

Urmas Sõõrumaa ja Kätlin Marani pikaajaline kooselu on lõppenud, kuid nende suhe ei ole ainus, mis sel aastal lõpu on leidnud. Elu24 toob teieni lühikese ülevaate paaridest, kelle abielu või kooselu just sel aastal lõhki läks.