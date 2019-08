Brad Pitt ja Bradley Cooper käisid koos klassikat kuulamas, kurtes üksteisele oma rasket elu

USA meedia teatel on need kaks meest viimasel ajal suured sõbrad ja kurdavad üksteisele oma rasket elu.

Staare jäädvustanud kõmufotograafide sõnul nautisid näitlejad klassikalise muusika kontseri, kuna nad on klassikafännid. Nad rääkisid enne kontserti ja vaheajal mõne oma tuttavaga, kes on samuti filmitööstuses ja jõid mineraalvett.

«Arvame, et veel niipea nad ei otsi endale uut naist, olles esimest korda üle pika aja vallalised. Kui aeg on naise otsimiseks küps, siis saavad nad üksteisele selles toeks olla,» sõnas üks sõpradest.

Brad Pitt sõbrunes režissöör Quentin Tarantino uue filmi «Once Upon A Time in Hollywood» tegemisel kaasstaari, 44-aastase Leonardo DiCaprioga. Võtete vaheaegadel hakkasid nad tegelema keraamikaga, kuna see rahustab närve. Teada on, et Pittil on keraamikastuudio, mida lisaks temale kasutavad ka ta sõbrad ja õpilased.