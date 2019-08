Pildid: maailma 10 kõige rikkamat kroonitud pead, kellel on vara miljardites dollarites

Siniverelistest on esikohal Tai kuningas Maha Vajiralongkorn, kelle vara suurus on 30 miljardit dollarit (27 miljardit eurot).

Tai kuningas Maha Vajiralongkorn FOTO: Jewel Samad / AFP/Scanpix

Ta on vara kogunud Tai kuningriigi kroonivalduste büroo läbi tehtud investeeringute ja dividendidega.

Tai kuningale kuulub ka maailma kõige kallim, 545-karaadine (109,13 grammi) Golden Jubilee teemant, mille väärtus on 12 miljonit dollarit (10,8 miljonit eurot).

Brunei sultan Hassanal Bolkiah FOTO: Ahim Rani / AP/Scanpix

Teine on Brunei sultan Hassanal Bolkiah, tema vara suurus on 20 miljardit dollarit (18 miljardit eurot).

Ta on selle saanud nafta- ja gaasitööstusest. Brunei sultan elab maailma ühes suuremas lossis, mille hind on umbes 350 miljonit dollarit (315 miljonit eurot). Talle kuulub ka üle 600 Rolls-Royce luksusautot.

Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saud FOTO: Ahmed Gomaa / imago/Xinhua/Scanpix

Kolmas on Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saud, kelle vara väärtus on 18 miljardit dollarit (16 miljardit eurot).

See vara on saadud nii edukatest investeeringutest kui ka suurest meediafirmast. Saudi Araabia kuningale kuuluvad näiteks selle riigi kaks suuremat väljaannet Asharq Al-Awsat ja Al Eqtisadiah.

Araabia Ühendemiraatide president Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan FOTO: STEPHANIE MCGEHEE / REUTERS/Scanpix

Neljas on Araabia Ühendemiraatide president ja Abu Dhabi emraadi emiir Khalifa bin Zayed Al-Nahyan. Tema vara suurus on 15 miljardit dollarit (13,5 miljardit eurot).

Ta on oma vara kogunud Araabia Ühendemiraatide naftavarusid haldava Abu Dhabi investeeringuteameti juhina.

Araabia Ühendemiraatide välisminister ja Dubai šeik Mohammed bin Rashid Al-Maktoum FOTO: VINCENZO PINTO / AFP/Scanpix

Viies on Araabia Ühendemiraatide asepresident ja peaminister, Dubai šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Talle kuulub 4,5 miljardit dollarit (4,05 miljardit eurot).

Ta on Pärsia lahe riikides tuntud investor, olles seotud firmaga Dubai Holding. Lisaks on ta teinud investeerinuid läbi Abu Dhabi Investment Authority fondi.

Dubai šeigil on ka Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation, mille abil aitab ta andekaid noori. Selles fondis on 10 miljardit dollarit (9 miljardit eurot).

Luxembourgi suurhertsog Henri FOTO: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA/Scanpix

Kuues on Luksembourgi suurhertsog Henri, kelle vara suurus on 4 miljardit dollarit (3,6 miljardit eurot).

See hertsog on saanud oma vara nii investeeringutega kui ka aasta kümnetega kogutud summadega. Suurhertsogile on igal aastal nähtud ette riigipoolne rahaline toetus, mis dollarites on 324 851 (292 365 eurot). Temal ja ta perel on osa sellest rahast alles jäänud ja see on kuhjunud.

Liechtensteini vürst Hans Adam II FOTO: (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT / imago/Viennareport/Scanpix

Seitsmes on Liechtensteini vürst Hans Adam II, kellel on 3,5 miljardit dollarit (3,15 miljardit eurot).

Vürstile ja ta perele kuulub selle väikeriigi suurim erapank LGT Group. Samuti on nad teinud investeeringuid läbi Prince of Liechtenstein Foundation fondi nii kinnivarasse, metsadesse, viinamarjakasvandusse kui veinitööstusse.

Maroko kuningas Mohammed VI FOTO: FADEL SENNA / AFP/Scanpix

Kaheksandal kohal on Maroko kuningas Mohammed VI, ta vara suurus on 2,1 miljardit dollarit (1,89 miljardit eurot).

Talle kuulub Morocco National Investment Company, mille läbi teeb investeeringuid teistesse Aafrika riikidesse, kuid on osanik ka pankades, telekommunikatsiooni- ja energiafirmades.

Katari emiir Tamim bin Hamad Al Thani FOTO: Mark Wilson/SIPA /Scanpix

Üheksas on Katari emiir Tamim bin Hamad Al Thani, tema vara suurus on 1,2 miljardit dollarit (1,08 miljardit eurot).

Al Thani võttis Katari trooni 2013 üle oma isalt Hamad bin Khalifa Al Thanilt, kes troonist loobus.

Praeguse valitseja isa sai oma vara, mille suurus on 2,4 miljardit dollarit (2,16 miljardit eurot), Qatar Investment Authority abil, hallates Katari nafta- ja gaasitööstust.

Poeg on jätkanud isa jalajälgedes.

Monaco vürst Albert II FOTO: PIERRE VILLARD/SIPA /Scanpix

Kümnendal kohal on Monaco vürst Albert II, tema vara suurus on 1 miljard dollarit (0,9 miljardit eurot).

Albert II on saanud vara talle kuuluvatelt maadelt, kuid ka Monte Carlo kasiinoärist. Lisaks on tal suur vanade autode kollektsioon, millest ta vahel mõne auto ära müüd ja mõne juurde ostab. Tal on ka maailma üks kallemaid margikogusid. Albert II kuulub samuti ta ema, Hollywoodi endise staari Grace Kelly villa Philadelphias. Ta ostis selle 2016. aastal 754 000 dollari (678 600 euro) eest.

Neil võivad olla miljardid, kuid sellest hoolimata jäävad nad maailma kõige rikkamast inimesest, Amazoni asutajast Jeff Bezosest maha. Talle kuulub 165 miljardit dollarit (148,5 miljardit eurot).

Maailma esirikkur Jeff Bezos 31. juulil 2019 FOTO: Katherine Taylor / REUTERS/Scanpix

Kroonitud peade esikümnest jäid näiteks välja Omaani sultan Qaboos bin Said Al Said, kellel on 700 miljonit dollarit (630 miljonit eurot), Briti kuninganna Elizabeth II oma 450 miljoni dollariga (405 miljonit eurot), Hollandi kuninganna Beatrix, kellel on 200 miljonit dollarit (180 miljonit eurot) ja Svaasimaa, ametlikult eSvatini Kuningriik, kuningas Mswati III, kelle vara suurus on 100 miljonit dollarit (90 miljonit eurot).

Briti kuninganna Elizabeth II FOTO: Steve Ross/Capital Pictures / ROS/Capital Pictures/Scanpix