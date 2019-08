Avalik ihunuhtlus Indoneesias: noori karistati usuvastase tegevuse pärast 200 hoobiga

Abieluväline seksuaalvahekord enne pulmi, mis on islamiusus rangelt keelatud, oli avaliku ihunuhtluse põhjuseks. Sarnane karistus on islami piirkondades kohane mitmetele seadusrikkumistele, sealhulgas ka hasartmängude mängimise ning alkoholi tarbimise eest.

Banda Aceh on Indoneesias ainuke provints, kus selline avalik ihunuhtlus on lubatud. Inimõiguste grupid ja Indoneesia president Joko Widodo on palunud avalik ihunuhtluse praktiseerimine lõpetada, kuid sellel on Banda Acehi viie miljoni moslemi seas suur toetus.