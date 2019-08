Skandaalse laulja Joel De Luna lapsed andsid esimese teleintervjuu

Antonio Sebastian ja Sinencia Jasmine on tõusvad räpitähed, kelle artistinimed on vastavalt Mick Moon ja Yasmyn. Mõlemad jaoks on muusikamaailm olnud osa nende elust varajasest east ning laulmine jookseb neil veres.

«Isa poolt tuli selline muusikaline mõjutus ja lõpuks hakkad ise tegelema,» kommenteeris Mick Moon. «Ema on mulle öelnud, et ma tulin lauldes välja, et ma ei karjunud vaid see olu üks pikk ilus noot,» lisas Yasmyn naljatades.

Noored rääkisid ka oma loomeprotsessist, mis on nende jaoks üsnagi kiire. Näiteks kirjutas Yasmyn oma albumile 10 lugu valmis paari nädalaga. «Paljudele artistidele meeldib sahtlisse kirjutada hästi palju lugusid, aga mulle väga ei meeldi,» täpsustas Yasmyn.

Mõlemad hoiduvad ka alkoholi tarbimisest, Yasmynile ei meeldi selle maitse ning Mick Mooni jaoks on see tervislik valik. «Ma ka ei joo, see ei paku pinget, ja ma ei söö enam liha,» täpsustas noormees, kelle jaoks on liha söömine liiga pikk protsess. Mõlemad proovivad hakkama saada võimalikult vähesega, sest tühja kõhuga saab paremini mõtteid protsessida ja rohkem ajusid ragistada.

Lisaks toitumisele rääkisid noored lühidalt sellest, et nad veetsid esimesed 16 aastat ühes toas elades, ning sellest, kuidas neid lapsepõlves kaksikuteks peeti. «Vanasti arvati, et me olime nagu kaks poissi või kaks tüdrukut,» lisab Mick Moon naljatades.