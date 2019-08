ELU24 INTERVJUU: Riia erootikafestivali peaesineja PussyKat avaldas, milline on tema lemmikfetiš

PussyKat on pornotööstuses olnud üheksa aastat. Ta on selle ajaga loonud oma firma ja on seal nii lavastaja, produtsent kui näitleja.

PussyKat avaldas, et tema lemmikuks on fetišid, kus ta domineerib naiste üle.

PussyKat ütles, et filmide tegemise juures on kõige raskem nende hilisem müük, aga osatäitjate leidmine pole sugugi keeruline.

«Aga paljudel meestel ei lähe kaamera ees kõvaks, sest see on päris professionaalne keskkonda, koos kaameramehe ja fotograafiga. Väga palju tehnikat. Nad imestavadki, et kas neil peab käsu peale kohe kõvaks minema. Nad arvavad, et stseenide tegemine on kerge. Lihtsalt tuled ja kepid. Aga ei. Meie ütleme, millal nad peavad «tulema», millal kõvad olema, millal asendit vahetada. Porno tegemine ei ole põnev,» lisas PussyKat.