Briti noorim lotomiljonär teenib nüüd aastas vähem kui maksis tema rinnaopp

Cumbristas pärit Callie Rogersist sai 2003. aastal Briti noorim lotomiljonär, kui ta võitis 16-aastaselt 1,8 miljonit naela, vahendas The Sun. Naine vaatab nüüd oma elule tagasi ja ütleb, et see rikkus ta elu ära. Teda ümbritsesid «võlts» sõbrad ning seda raha oli ühele noorele inimesele liiga palju.

Callie Rogers FOTO: Phil Noble / PA Wire/Press Association Images

Callie avaldas, et ta kulutas sõprade ja sugulaste peale sadu tuhandeid naelu, võõrad ahistasid teda ja kaks armukadedat naist andsid talle peksa.

Daily Mirrorile antud intervjuus tunnistas naine, et mõned «sõbrad» võlgnevad talle siiamaani 200 000 naela, kuna nad kasutasid tema krediitikaarti MacBook arvutite ostmiseks ja pidutsemiseks.

Küll aga eitab kolme lapse ema, et veerand miljonit naela võidusummast kulus tal kokaiini peale.

Praegu 32-aastane Callie, kes kulutas rinnasuurendusoperatsioonile 17 000 naela, teenib nüüd hooldajana töötades aastas 12 000 ja elab korteris, mille eest maksab 500 naela kuus üüri.

«Ma olen praegu õnnelikum kui kunagi varem,» ütles Callie.

Briti kultuuriminister Mims Davies'il on plaan suurendada riikliku lotomängu vanust 16-lt 18-le, et võidelda hasartmängusõltuvuse vastu. Kui hasartmängu vanusepiirang ongi juba praegu 18 peal, siis loterii on erand.

Suurbritannias on noorte seas hasartmängud ja panustamine populaarsem kui rulaga sõitmine ning praegune vanusepiirang võib probleemi vaid süvendada.

Callie Rogers on vanusepiirangu muutmisega nõus, öeldes, et 16 on veel liiga noor, et selline vastutus enda peale võtta.

«Ma kannatan niivõrd tugeva ärevuse all, kui ma uute inimestega kohtun. See lööb alati välja, kui ma uue partneri vanemate või uute sõpradega kohtun. Mind ahistatakse siiamaani selle tõttu, kes ma olen.»