FC Jõgeva Warriori üleskutse klubi liiget aidata võis olla pettus

«Nimelt, alates varakevadest on Andrei ja tema pere elu pööratud pea peale ning praeguseks hetkeks on olukord muutunud väljakannatamatuks. Ühel saatuslikul päeval sai liiklusõnnetuses üliraskesti vigastada Andrei naine. Sellest ajast peale on Andrei pidanud üksi töö kõrvalt kasvatama väikseid lapsi ning käima väga tihti naisel külas haiglas nii kaugel Haapsalus kui ka varem Tartus. Mees on rabelenud ennast tükkideks, et tagada oma lastele vähemalt mingigi söök lauale ja soe kodu olemiseks ja elamiseks. Hiljuti kaotas Andrei töö firma Eestist kadumise tõttu ning nüüdeks on leidnud uue koha, kuid see ei tee elu kuidagi lihtsamaks. Igapäevaselt autoga maalt linna tööle sõitmine ja väikeste laste järgi graafiku sättimine on mehe pingetest ja rahast niivõrd tühjaks tõmmanud, et igasugune sära ja motivatsioon edasi rassida on jõudmas otsakorrale. Lisaks lõppevad Andrei tööpäevad näiteks südaööl, mis teeb olukorra veel kordades raskemaks, mehe enda sõnul lihtsalt teist varianti ei ole... Kuhjunud on kõik arved ja kohustused ning kuskilt ei paista lõppu tulemas, ka naise olukord on endiselt kriitiline ja kõik see kokku tekitab sellise kompoti, mida mitte keegi meist ei peaks kannatama.»