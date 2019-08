Pildid: kass peitis end haagissuvilasse ja puhkas kolm nädalat Prantsusmaal

«Arvan, et kass peitis end haagissuvilas ligi ööpäeva, enne kui me ta leidsime. Pidime helistama sõbrale, kes lubas kassi eest meie äraolekul hoolt kandma, et kass tuli meiega kogemata kaasa. Siis helistasime tuttavale loomaarstile, et mida me kassiga tegema peaksime. Ta soovitas meil lasta Prantsusmaal teha marutõvesüst ja taotleda loomapassi, nii me tegimegi,» sõnas inglanna.