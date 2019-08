Paari sõnul ehmatas neid mees, kes oli väidetavalt näinud lumeinimest

Lääne-Kentucky ülikooli üliõpilased, 22-aastane Madelyn Durand ja 24-aastane Brad Ginn teatasid juhtunust pargi esindajatele, kes asusid laagrikoha lähedasi alasid kontrollima, kuid ei leidnud midagi kahtlast ega ohtlikku, teatab cnn.com.

Pargi pressiesindaja Molly Schroeri teatel oli mees paarile öelnud, et suur karvane ahvisarnane olend tuli ta telgi juurde ajal, mil oli juba pimedaks läinud. Hiljem tulistas mees paar silme ees pimedusse, arvates et põõsastes on lumeinimene.

Schroer kinnitas, et selles pargis telkijad ei ole ohus ja rõhutas, et tulistanud mees tegi valesti, kuna pargis on relvade kasutamine keelatud.

Ta jätkas, et pargi juhtkond tegi tulistaja isiku kindlaks, kuid talle ei ole seaduse rikkumise süüdistust esitatud.

Durandi ja Ginni sõnul oli mehe ootamatu ilmumine ja tulistamine ehmatav.

«Nii väidetav lumeinimese nägemine kui ka see, et ta öisel ajal huupi tulistas, tegi murelikuks,» sõnas Durand.

Paari sõnul olid nad 28. juulil juba magama heitnud, kui kuulsid kella 23 paiku, et keegi tuli laagri lõkkekohta, mille juures nende telk oli. Nad võtsid taskulambi, väljusid telgist ja nägid silmnähtavalt vapustatud meest, kes rääkis kummalisest kohtumisest. «Mees ütles, et nägi lumeinimest ja et see olend lõhkus tema telgi,» meenutas Durand.

Naise sõnul oli sel mehel kaasas ka väike poeg.

Durand jätkas, et mees lahkus koos pojaga, kuid tuli umbes 10 minuti pärast tagasi. Mees hakkas järsku karjuma, et seal on lumeinimene ja tulistas pimedusse, olles paari telgist vaid 20 meetri kaugusel.

Paar lisas, et pärast tulistamist mees värises ja oli väga ehmunud. «Ta ütles, et nägi põõsastes lumeinimest, kes hakkas tema poole tulema ja ta tulistas enesekaitseks,» teatas Ginn.

Paar suunas oma taskulambi põõsaste poole, kus väidetavalt oli lumeinimene olnud, kuid nad ei näinud kedagi.

Joonistus lumeinimesest FOTO: General / ©2006 Credit:TopFoto / Fortean/Scanpix

Durand ja Ginn ei julgenud pärast seda juhtumit enam laagripaika jääda, pakkisid oma asjad kokku ja matkasid pilkases pimeduses tagasi auto juurde, mis asus 8 kilomeetri kaugusel parkimisplatsil.

Paar lisas, et nad ei usu lumeinimesse ja neil oli telkimas kaasas ka koer, kes oleks võõra olendi puhul hakanud haukuma, kuid ta ei teinud seda.

Mammoth Cave National Parki esindajate teatel ei leidnud nad laagripaiga lähedusest mingeid loomajälgi, rääkimata legendaarse lumeinimese omadest.

Legendi kohaselt elavad lumeinimesed USA loodeosas ja Kanadas. Ka maailma teistes paikades on väidetavalt nähtud ahvisarnaseid suuri tumedakarvalisi kahel jala kõndivad olendeid, kuid nende olemasolu ei ole suudetud tõestada.

Skeptikute sõnul on lumeinimene väljamõeldis ja on tembutajaid, kes tõmbavad karvase kostüümi selga, ehmatades kaaskodanikke.

Kõige kuulsam lumeinimese nägemise juhtum pärineb 20. oktoobrist 1967. aastast. Põhja-Carolinas Bluffi jõe ääres matkanud Roger Patterson jäädvustas kummalise tumedakarvalise olendi, kes oli pikka kasvu.