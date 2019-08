Dubai šeik postitas Londonisse põgenenud naisele luulevormis sõnumi

70-aastase miljardärist šeigi poolt Instagrami postitatud luuletus kannab pealkirja «Ekstsellentside mõõgad», mis on Saudi Araabias populaarne, teatab msn.com.

Selles luuletuses on read, mis viitavad petmisele ja reetmisele, kuid ka lause: «Sul ei ole enam minu juures kohta, mind ei huvita, kas sa elad või sured».

Luuletus jätkub: «Tema ekstsellentsil on tervad säravad mõõgad. Need kaitsevad teda rünnakute ja vaenlaste eest, tal on ka palju sõdureid. Mitte keegi ei saa kasutada tema vastu alatuid võtteid».

Teada on, et šeik on varem luulevormis pöördunud ka Iraani ja Katari võimude poole, kuna nende riikidega on Araabia Ühendemiraatidel keerulised suhted.

Šeik, kellel on kuue naisega 30 last, on oma kodumaal tuntud luuletaja.

Dubai šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum ja ta naine, printsess Haya Briti Ascoti võiduajamistel 2015 FOTO: Steve Parsons / PA Wire/PA Images/Scanpix

Koos kahe lapsega Londonisse põgenenud 45-aastane printsess Haya on Dubai valitseja kuues naine, nad abiellusid 2004. Haya on pärit Jordaaniast, ta on Jordaania endise kuninga Husain II tütar ja Jordaania praeguse valitseja, kuningas Abdullah II poolõde.

Haya tahab Ühendkuningriigis saada kohtu kaudu lahutust, ahistamiskaitset ja oma laste ainuhooldusõigust, et kaitsta lapsi tulevikus sundabielu eest.

Dubai juht, kes on samas ka Araabia Ühendemiraatide asepresident ja peaminister, saatis Suurbritannia kohtule kirja, milles ta nõuab oma kahe lapse tagasi saatmist nende sünnimaale.

Dubai šeigi kuues naine Haya põgenes aprillis Araabia Ühendemiraatidest eralennukiga Saksamaale ja siis Ühendkuningriiki. Ei ole teada, kuidas tal see õnnestus.

Dubai printsess Haya 31. juulil 2019 Londonis FOTO: Toby Melville / Reuters/Scanpix

Varem üritasid põgeneda šeigi tütred, printsess Shamsa ja printsess Latifa, kuid isa lasi nad üles otsida ja tagasi tuua.

Aastate jooksul suhtlesid Dubai šeik ja printsess Haya sageli Briti kuningliku perega, nad olid kuninganna Elizabeth II külalised Buckinghami palees ja külastasid Ascoti võiduajamisi, kus võistlesid ka nende hobused.

Briti meedia arvates võib Dubai printsess Haya saada lahutusega umbes 4 miljardit naela (4,3 miljardit eurot). Kohus algab ametlikult novembris.