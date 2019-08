Jessuke! «Bridget Jonesi päeviku» staar Renee Zellweger on piitspeenike

Texases sündinud näitleja karjäär algas üle 25 aasta tagasi ja teda tuntakse eelkõige Bridget Jonesi tegelaskujuna.

Komöödiafilm «Bridget Jonesi päevik» linastus 2001. aastal ja filmirolli tarbeks võttis ta kaalus kümme kilo juurde ja õppis briti inglise keeles rääkima.

Stseen komöödiafilmist «Bridget Jonesi päevik». FOTO: Scanpix/ Ronald Grant Archive / Mary Evan

Kinnitamata andmetel sai ta kehakaalu suurendamise eest umbes viis miljonit dollarit (3 miljonit eurot) lisatasu.

Elu24 kirjutas 2018. aastal esmakordselt, et Zellweger on hirmuäratavalt peenikeseks jäänud. Lisaks tõime välja, et bridgetjonesilikust naisest polnud alles vaat et midagi.

Seda seetõttu, et 2014. aastal rabas naisterahvast avalikkust oma «uue näoga», kui ta Elle’i galaõhtul oma palju siledamat ja drastiliselt muudetud nägu näitas.

Toona kirjeldas naisterahvas oma muutust ise nõnda: «Mul on hea meel, et inimesed arvavad, et ma näen teistsugune välja. Ma elan varasemast erinevat, õnnelikku, rahuldustpakkuvat elu ja mul on hea meel, kui see välja paistab.»

Renee Zellweger 2014. aastal. FOTO: SCANPIX

Kolmas film «Bridget Jonesi beebi» jõudis vaatajateni 2016. aastal. Ka seal ilmus Zellweger vaatajate ette varasemast kõhnemana, kuid ikka sattudes igal sammul sekeldustesse.

Mail Online vahendab, et maailmakuulsa näitlejatari peenikese figuuri saladusks on Zone diet (tsooni dieet - ingl k, toim). Selle dieedi looja on dr. Barry Sears ja see põhineb makrotoitainete vahekorral.

Express kirjutab, et kuigi see sarnaneb ketodieediga, on sellel süsivesikute osa suurem. Süsivesikute hulk on seal 40 protsenti, valku on 30 protsenti ja rasva 30 protsenti.

Renee Zellweger Oscarite järelpeol. 2019, veebruar. FOTO: Scanpix/ BT/ADM/Capital Pictures

Zellwegeri sõnul ei ole ta lasknud endale botox'it süstida ega ilulõikusi teha, sest tal ei ole nende järele vajadust.