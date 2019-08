Seksuaalkurjategija Jefferey Epstein tahtis asutada lastetootmisfarmi

66-aastane Epstein oli veendunud, et tema ja väljavalitud naiste järeltulijad on suurepärase geenikombinatsiooniga, nad on ilusad ja andekad.

Teada on, et see miljonär oli huvitatud inimrassi parandamisest ja transhumanismiteooriast, mis on rahvusvaheline filosoofiline, kultuuriline ja tehnoloogiline liikumine, mille eesmärk on inimvõimete ja inimese muutmine tehniliste vahendite abil.