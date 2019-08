Video: 1930. aastate kurikuulus gängster John Dillinger ekshumeeritakse

Dillingeri haua avamine ja selles olevate säilmete uurimine peaks andma vastuse aastakümneid levinud vandenõuteooriale, et FBI lasi 85 aastat tagasi vale mehe maha ja Dillinger jäi ellu, teatab theguardian.com.

Indiana ajalooseltsi ajaloolane Susan Sutton selgitas, et ametlikel andmetel lasid Chicago politseinikud oma kolleegide tapmises ja pangaröövides süüdistatud Dillingeri 22. juulil 1934 maha.

John Dillingeri surnukeha 23. juulil 1934 Chicago maakonna surnukuuris. Võimud lubasid uudishimulikel ta surnukehale pilgu peale visata FOTO: Personalities / ©2001 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Sellest hoolimata hakkasid levima jutud tema ellujäämise kohta.

Dillingeri järeltulijad, kelle seas on ka ta vennapoeg Michael Thompson, esitasid Chicago võimudele avalduse kuulsa kurjategija haua avamiseks ja see rahuldati. Thompson ei täpsustanud, miks pere soovis haua avamist.

Dillingerile surmale ja hauale lisab salapära veel asjaolu, et ta kirst maeti sügavale ja hauakoht kaeti betooniga, mida on üsna keeruline lõhkuda.

2013 avaldatud raamatu «Crown Hill: History, Spirit and Sanctuary» andmetel lasi Dillingeri isa John Wilson Dillinger oma poja haua katta betooniga, kuna arvas, et poja pooldajad hakkavad hauale «palverännakuid» tegema või vandaalid rüvetavad haua.

Foto 1930. aastate algusest, millel John Dillinger (paremal) on koos sõpradega FOTO: akg-images /Scanpix

Suttoni andmetel on Dillingeri haual neli terasbetoonplaati.

Ajaloolane lisas, et pärast gängsteri surma pakkusid meelelahutustööstuse esindajad Dillingeri perekonnale suuri summasid selle eest, et nad John Dillingeri surnukeha show’del näidata laseksid. Lähedased kartsid, et meelelahutajad tahavad Dillingeri surnukeha röövida ja ka see oli põhjus, miks pere hauale betooni pani.

John Dillinger tegutses 1930. aastate majanduslanguse ajal, röövides panku ja saade selle tõttu hüüdnimeks Robin Hood. Töö, kodud ja ärid kaotanud inimestele ta meeldis, kuna majanduslanguses peeti süüdlaseks pankureid.

Indianapolise päritolu Dillingeril, kes kasutas ka nimesid Carl Hellman ja Jimmy Lawrence, olid omad kambajõmmid, kellega koos ta tappis kümme inimest, haavas seitset inimest ja pani toime mitu pangaröövi. Ta tabati kaks korda ja mõlemal korral õnnestus tal vanglast põgeneda.

«On dokumente ja ülestähendusi, mille kohaselt Dillinger oli üliviisakas pangaröövel. Ta käitus röövides nagu härrasmees ja tänas, kui talle raha üle anti. See on kummaline kombinatsioon, ühelt poolt julm pangaröövel, kes on valmis tapma ja teiselt poolt viisakas džentelmen,» selgitas Sutton.

Dillingeri ei antud mitte kunagi mõrvade eest kohtu alla ega mõistetud süüdi.

Dillinger põgenes 1934. aasta märtsis Indiana Crow Pointi vanglast, kus ta ootas kohut Chicago politseiniku tapmise eest. Olles jooksus lasi ta teha näomuutmisoperatsiooni ja ta kahjustas oma sõrmeotsi happega, et tal enam sõrmejälgi ei oleks.

1930. aastatel USA väljaandes avaldatud John Dillingeri tagaotsimisteade FOTO: Personalities / ©2001 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

1934. aasta juulis said politseinikud info, et Dillinger on Chicago Biograph kino juures. Nad leidsid ta sealt ja lasid ta maha. Politseile andis vihje Dillingeri endine kallim, kelle meedia ristis ta riietuse järgi Naiseks Punases.

Chicago kino Biograph, mille juures FBI agendid 22. juulil 1934 John Dillingeri maha lasid FOTO: akg-images /Scanpix

Indiana osariigi tervishoiuameti pressiesindaja Jeni O’Malley kinnitas, et gängster Dillingeri haud avatakse 16. septembril.

2009 jõudis vaatajateni film «Public Enemies», milles mängib John Dillingeri Johnny Depp ja mis räägib 1934. aastal Dillingeriga juhtunust.