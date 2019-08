Laisk silm, jäme pöial... Nendel staaridel on sellised kehaveidrused, mida sa eladeski oodata ei oskaks

Karolina Kurkova (35)

Modell Karolina Kurkova Victoria's Secreti moesõul 2007. aastal. FOTO: Scanpix / REUTERS

Tšehhi päritolu modell ja näitleja Karolina Kurkova, keda tuntakse hästi ka Victoria's Secreti inglina, polegi «täiuslik». Nimelt pole pesumodellil naba.

Mitmed väljaanded on kirjutanud, et sedapuhku ei jää moefotograafidel Kurkovaga tehtud fotode puhul muud üle, kui naisele hiljem naba juurde töödelda.

Kurkova pole kunagi teemat ise kommenteerinud.

Megan Fox (33)

Filmistaar Megan Fox 2014. aastal. FOTO: Scanpix / REUTERS

Filmistaar ja modell Megan Fox võib küll olla seksisümbol, ent isegi mitte tema pole veatu. Nimelt on tal brahhüdaktüülia ehk lühisõrmsus. See tähendab, et tema pöidlad ja on liiga lühikesed ja jässakad.

Filmistaar on ka ise teemat kommenteerinud. Intervjuus Jay Lenoga tunnistas ta, et tema ema sõi raseduse ajal palju tuunikala, mida rasedatele tegelikult ei soovitata, sest see sisaldab elavhõbedat.

«Nad ei teadnud seda 80ndatel ja ma olen mõelnud, et võib-olla sellepärast mu pöidlad ongi sellised,» sõnas ta intervjuus. «Need on veidrad ja väga jämedad,» lisas ta.

Paris Hilton (38)

Paris Hilton. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Seltskonnastaar Paris Hilton on nagu Hunt Kriimsilm: ta on diskor, ettevõtja, modell, laulja ja näitleja. Küll aga teavad seda vaid vähesed, et Hunt Kriimsilmal on amblüoopne silm ehk «laisk silm».

New York Post avaldas 2007. aastal, et selle põhjuseks on luhta läinud silmalaugude plastika operatsioon.

Jennifer Garner (47)

Jennifer Garner 2018. aastal. FOTO: Scanpix/ AP

Kuldgloobusega pärjatud ja Emmy auhinnale nomineeritud filminäitleja võib ju olla täiuslik kinolinadel, ent reaalsuses on asjad pisut teisiti.

Nimelt on näitlejatari väike varvas kõver ja vajub kõrvalvarba peale. Spekuleeritakse, et see on nõnda mõne vigastuse tagajärel.

Jennifer Garneri jalad. FOTO: Scanpix / FS/MPI/Capital Pictures

Kate Bosworth (36)

Näitlejatar Kate Bosworth 2015. aastal. FOTO: Scanpix / AP

Näitlejatar Kate Bosworth haarab kahtlemata tähelepanu oma eriskummalise silmavärvi tõttu. Nimelt esineb tal osaline heterokroomia, mille tõttu on tema silmas mitu pigmenti korraga.

Ent Bosworth pole Hollywoodis ainuke. Ka Mila Kunis, Jane Seymour ja Demi Moore kuuluvad osalise heterokroomi klubisse.

Denzel Washington (64)

Filminäitleja Denzel Washington on küll Oscari-võitja ja Hollywoodi suurkuju, ent isegi mitte tema pole ikkagi «täiuslik»!

Washingtonil on üks sõrmedest kõver, sest murdis noorena korvpalli mängides oma sõrme ja ei läinud sellega arsti juurde. Sedapuhku kasvas see valesti kokku.

Vince Vaughn (49)

Näitleja Vince Vaughn 2009. aastal. FOTO: Scanpix / Stella Pictures

«Pulmaküttidest» ja paljudest teistest komöödiafilmidest tuntud staar sattus 17-aastaselt raskesse autoavariisse, mille tagajärjel jäi ta ilma oma pöidla otsast.

Kesha (32)

Kesha. FOTO: Frederic J. Brown / AFP / Scanpix

Lauljatar Kesha avaldas 2013. aastal ühes intervjuus, et ta sündis sabaga. «Kui ma sündisin, oli mul saba. See oli tilluke, umbes veerand tolli pikkune.»