Ligi kaks kümnendit elupõletajaid aidanud Aivar kasvaja vastu ei võitle

Ligi 20 aastat elupõletajaid aidanud Aivari enda lõpp on nüüd lähedal, kirjutas Menu . 31. jaanuaril sai Raudver diagnoosi, et tal on pahaloomuline kõhunäärme kasvaja.

«Ega ma ei võitle, sest ma tean, et ma olen oma laste ja töö jaoks teinud oma parima. Iga päev on auhind ja iga päevaga saan ma veel midagi ära teha. Mida pikemalt nad suudavad kained olla, ilma seadusi rikkumata olla – see on see auhind.»