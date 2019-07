Moemaailm kihab: Victoria Secretsi kuulsaid ja kauneid ingleid me seekord suurel laval ei näe?

Austraallasest modell Shanina Shaik sõnas kohalikule väljaandele The Daily Telegraph: «Kahjuks tänavu Victoria Secretsi moeshow'd ei toimu.»

Modell lisas: «See on midagi, millega ma pole harjunud, sest iga aasta umbes samal ajal treenin ma nagu ingel. Aga tulevikus juhtub midagi, selles ma olen kindel. Ma usun, et nad töötavad brändimise kallal ja leiavad uusi viise, kuidas seda showd teha, sest see on maailma parim show.»

Shaik on moeshow ajal peenet pesu kandnud aastatel 2011, 2012, 2014, 2015, ja 2018.

Firma ise pole ametlikku teadaannet oma kuulsa show ärajäämise kohta teinud.

Shanina Shaik 2018. aasta moeshow ajal. FOTO: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Kuigi see teade tuli ootamatult, siis ei ole show ärajäämine enam uudis. The New York Times kirjutas juba mais, et pärast 24 aastat ei kanna telekanalid seda madalate reitingute tõttu üle, vahendas Hello.

Victoria Secreti emafirma L Brands tegevjuht Leslie Wexner sõnas, et firmas on praegu käimas suured muutused. Ta lisas, et mood on muutuv ala ning kasvamiseks tuleb õppida ja areneda.