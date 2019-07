«Top Guni» näitlejanna: olen järjefilmi jaoks liiga vana ja paks

62-aastane McGillis andis intervjuu, milles sõnas, et režissöör Joseph Kosinski kindlasti ei võtaks teda uude filmi, sest ta on juba «eakas» ja oma «tähtaja» ületanud, kirjutab news.com.au.

«Mul on hea meel, et Jennifer selle roli sai. Olen kindel, et ta sobib uude filmi hästi,» lisas McGillis.