Kalle ja Mai Palling läksid lahku!

Avaldame Kalle Pallingu postituse muutmata kujul:

«Kõige raskem postitus, mida senises elus kirjutanud olen...»

«Me oleme otsustanud Maiga lahku minna. Kõlab kindlasti nagu midagi väga resoluutset ja kurba, aga meie jaoks ei ole see üldse nii.»

«Kui me Maiga veidi enam kui 11 aastat tagasi kohtusime oli see nagu puuga pähe saamine. Me ei olnud kunagi midagi sellist kogenud - see tunne, et sa oled nõus kellegagi minema kasvõi maailma otsa, mis sest, et päris täpselt ju veel ei teadnudki, kes me ise oleme ja kuidas meie tulevik olema saab. See oli see tõsine, pöörane, kirglik ja päris armastus.»

«Meie ühine tee on olnud lõbus, hooliv, kindel, kasvatav, avardav, vahel ka pisut kurb ja melanhoolne, aga mis kõige tähtsam - alati täis tingimusteta armastust.»

«Meie armastusest sündis maailma kõige ägedam inimene - meie Paul. Säravate silmade ja joovastava energiaga poiss. Ta on meile andnud ja õpetanud rohkem kui miski muu siin maailmas.»

«Armastus on üks huvitav asi. Ta on pidevas arengus - kasvatab kihte ja ajab võrseid. Armastus muutub, muudab helistikke ja tempot ja väga tihti elab armastus pausides.»

«Meie armastus on muutunud vankumatuks sõpruseks. Kuigi me kumbki seda kunagi ei uskunud, siis täna on meie teed viinud meid seisu kus laseme oma armastuse vabaks.»

«Me hoiame, kasvatame ja kaitseme kõike püha mida oleme koos loonud. Kuid teeme seda edaspidi sõpradena.»

«Seega kallid sõbrad! Ärge olge meie pärast kurvad, me ise seda ei ole. Me jätkame seda teed veidi teises vormis kui viimased 11 aastat, aga teeme seda täie austusega teineteise vastu.»

«Võtke meid ikka samasuguste inimestena - Kalle on ikka Kalle ja Mai on ikka Mai. Me naudime teineteise seltskonda ja ei taha, et te peaksite meie pärast muretsema. Me naudime oma sõprust ja teie sõprust. Alati!»

«Armastus on Armastus!»

«Meie avaldus on esimene ja viimane kord, kui me sellest teemast avalikult kõneleme. Meie ega ka meie lähedased ei anna sel teemal rohkem avalikke kommentaare ja palume seda mõista. Vaatamata kõigele on see meie elus suur muutus ja kavatseme Pauli ja teisi pereliikmeid ebavajaliku tähelepanu eest täielikult kaitsta.»

«Kalle ja Mai»