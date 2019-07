20 AASTAT HILJEM: vaatame, mis on hittkomöödia «Kuum pirukas» staaridest nüüdseks saanud

Jason Biggs (41)

Jason Biggs ja abikaasa Jenny Mollen 2019. aastal. FOTO: Scanpix / AP

Biggs mängis «Kuumas pirukas» Jim Levensteini tegelaskuju. Lisaks on ta aastate jooksul kaasa teinud mitmetes tuntud filmides, nagu näiteks «Minu parima sõbra pruut», «Jersey tüdruk», «Sinust parem» ja «Luuser» ning paljudes teistes komöödiates.

Ta on alates 2008. aastast abielus näitleja Jenny Molleniga (40). Paaril on koos kaks last: 5-aastane Sid Biggs ja 1-aastane Lazlo Biggs.

Alyson Hannigan (45)

Alyson Hannigan 2019. aastal. FOTO: Scanpix / AFF/PA Images

Hannigan mängis filmis Michelle Flaherty tegelaskuju. Näitlejatar on aastate jooksul löönud kaasa enamasti telesarjades, nagu näiteks «Kuidas ma kohtasin teie ema», «Vampiiritapja Buffy», «Veronica Mars» jne.

2003. aastal abiellus ta näitleja Alexis Denisofiga. Paarikese peres kasvab kaks last: 10-aastane Satyana Marie Denisof ja 7-aastane Keeva Jane Denisof.

Seann William Scott (42)

Seann William Scott 2018. aastal. FOTO: Scanpix / AFP

«Kuumas pirukas» mängis ta Steve Stifleri tegelaskuju. Näitlejakarjääri alguses osales ta mitmes teleseriaalis ja tegi kaasa Aerosmithi laulu «Hole in My Soul» videos ning esines telereklaamides.

Lisaks on ta mänginud sellistes filmides, nagu näiteks «Kutt, kus mu auto on?», «Evolutsioon», «Seks-retk», «Lõpp-punkt», «Vanakooli vennad» jne.

Tara Reid (43)

Tara Reid 2019. aastal. FOTO: Scanpix / imago/Future Image

Tara mängis filmis Victoria "Vicky" Lathumi tegelaskuju. Lisaks on ta kaasa teinud ka sellistes filmides, nagu näiteks «Suur Lebowski», «Minu bossi tütar», «Sharknado», «Julmad mängud» jne.

Tara on endine «ilukirurgiasõltlane», kes on lasknud oma rindu kunstlikult suurendada ning käis ka kõhuoperatsioonil, et piht saledam välja näeks, kuid sai lisaks trimmis kõhule operatsioonilt ka püsivad armid.

Aastate jooksul on levinud mitmeid kordi kõlakaid, et ta on abiellunud, ent naine on need alati ümber lükanud. 2016. aastal võttis ta koos näitleja Dean May'ga osa tõsielusaatest « Marriage Boot Camp: Reality Stars». Küll aga visati nad saates välja peale seda, kui selgus, et nad polnudki tegelikult koos.

Chris Klein (40)

Chris Klein 2015. aastal. FOTO: Scanpix/ Steve Buckley/BuzzFoto.com

«Kuumas pirukas» mängis ta Chris «Oz» Ostreicheri tegelaskuju. Lisaks on ta kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Valimised», «Lihtsalt sõbrad», «Me olime sõdurid» jne.

Chris abiellus 2015. aastal ärinaise Laina Rose Thyfaultiga. Nende peres kasvab kaks last: 3-aastane Frederick Easton Klein ja 1-aastane Isla Rose Klein.

Mena Suvari (40)

Mena Suvari 2019. aastal. FOTO: Scanpix / AP

«Kuumas pirukas» mängis Heatheri tegelaskuju. Lisaks on ta kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Tabamatu ilu», «Luuser», «Pilves», «Trauma», «Magus ja mõru», «Jutud käivad», «Eedeni aed» jne.

Aastatel 2000-2005 oli ta abielus Robert Brinkmanniga, aastatel 2010-2012 oli ta abielus Simone Sestitoga ning 2018. aastal abiellus ta Michael Hope'ga.

Thomas Ian Nicholas (39)

Thomas Ian Nicholas 2019. aastal. FOTO: Scanpix / MC/IS/MPI/Capital Pictures

Nicholas mängis filmis Kevin Myersi tegelaskuju. Lisaks on ta mänginud ka sellistes filmides, nagu näiteks «Living Among Us», «Walt Before Mickey», «Please Give», «Life Is Hot in Cracktown» jne.

2007. aastal abiellus ta DJ Colettega. Nende peres kasvab 7-aastane poeg Nolan River Nicholas.

Eddie Kaye Thomas (38)

Jason Biggs (vasakul) ja Eddie Kaye Thomas 2012. aastal. FOTO: Scanpix / REUTERS

Filmis mängis ta Paul Finchi. Lisaks on ta kaasa teinud ka sellistes filmides, nagu näiteks «Ahistatud Freddy», «Harold ja Kumar». Ka on ta mänginud erinevates USA telesarjades, nagu näiteks «Kuni surm meid lahutab», «Skorpion», «Kuidas Ameerikas läbi lüüa» jne.