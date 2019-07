Pildid: vaata, mis on saanud «Kuuma piruka» seksikast emmest!

57-aastane Jennifer Coolidge on USA näitleja, kes mängib peamiselt kõrvalosi. Ta on kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Arukas blondiin», «Arukas blondiin 2» «Tuhkatriinu lugu», «Kuum pirukas: Klassikokkutulek», «Suur film».

Hiljuti jäi Jennifer Coolidge kaamerate ette Londonis, kus külastas Now TV pop-up poodi Pie Shop. Tegemist on poega, mis on pühendatud «Kuuma piruka» filmi 20. aastapäevale.