Video: puhkusel olev õpetaja komistas juhuslikult 2,12-karaadisele teemandile

«Nägin järsku maapinnal midagi säravat ja tõstsin selle üles. Märkasin seda vaadates, et tegemist ei ole tavalise kiviga, vaid see oli siledam. Järelikult pidi see teemant olema,» sõnas mees.

Hiljem selgus, et tegemist on sellest pargist sel aastal leitud teemanditest suurimaga. 1906. aastal asutatud pargist on leitud üle 75 000 eri suuruses teemandi. Sel aastal on teemandileide registreeritud 296.