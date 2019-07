Video: mees avas oma surnud ema külmikus olnud karbi ja sellest paistis...

Kui ta toidu hoidmiseks mõeldud karbi avas, paistis talle vastu vastsündinud tüdruku surnukeha, teatab cnn.com.

37-aastase Smithi sõnul oli see karp ta ema külmiku sügavkülmas aastakümneid. Mees lisas, et nende pere kolis neli korda ja alati võttis ema selle kaasa. Viimased 25 aastat elas ema St. Louisis kortermajas.

Smith ei teadnud kaua aega, mis selles karbis on ja tegelikult ei huvitanud teda see. Ta arvas, et see on ema mingi kallis mälestusese, mille ta võis saada nooruses.

«Lapsena olin uudishimulik ja ükskord isegi tõmbasin natuke kilet selle karbi ümbert ära. See ärritas ema ja rohkem ma seda enam ei teinud. Siis kaotasin selle karbi vastu huvi,» sõnas ameeriklane.

Smith kolis selle aasta jaanuaris oma ema juurde, kuna emal oli kopsuvähi viimane staadium ja ta oli suremas. Ema, 68-aastane Barbara Smith suri 21. juulil. Pärast seda hakkas mees oma ema korterit läbi vaatama ja ta asju kokku korjama, et korter müüki panna.

Ta tegeles 27. juulil korteri korrastamisega, kui tal tekkis janu. Ta teadis, et külmikus on veepudeleid ja ta läks vett võtma. Millegipärast otsustas ta siis üsna segamini ja puhastamata külmiku korralikult läbi vaadata.

Adam Smith oma ema külmiku juures. Pilt on tehtud 29. juulil meedia jaoks FOTO: Christine Byers / AP/Scanpix

Talle jäi silma sama karp, mida ema kolides alati kaasa võttis ja ta otsustas vaadata, mis selles on.

Mees lõikas kööginoaga mitu kihti kilet katki ja avas karbi kaane. Esmalt nägi ta roosat fliisi, siis aga jäid talle silma imetillukesed käed ja jalad. Ta tõstis roosat fliistekki ja nägi selle alla vastsündinud tüdruku surnukeha.

«See oli vastsündinu, ta oli nii väike. Selle lapse juures mingeid haavu ega kahjustusi ma ei märganud, samuti ei olnud verd,» sõnas Smith.

Ta helistas politseisse, et leidis ema külmikust lapselaiba ja politsei saabus kiiresti kohale.

See leid tekitas Smithis palju küsimusi. Talle meenus, et kui ta oli 7 – või 8-aastane, siis oli ema öelnud, et ta tütar Jennifer oleks 21-aastane.

Mees on veendunud, et ema külmikus oli ta õde Jennfer, kes sündis surnuna. Kui see vastab tõele, siis suri ta õde üle 40 aasta tagasi.

«Kes hoiab oma surnud last aastakümneid külmikus? Selle leiu valguses tundub mulle, et mu ema ei olnud normaalne,» teatas Smith.

Ta lisas, et ta emale ei meeldinud oma varasemast elust eriti rääkida ja talle tundus, et emal oli palju saladusi.